Wie trivial sind Weihnachtsfilme? „Das Bedürfnis nach Eskapismus sollten wir nicht verteufeln“

Frau Geier, Sie sind Literaturwissenschaftlerin an der Uni Trier und analysieren Weihnachtsfilme. Wie viele haben Sie dieses Jahr schon gesehen?

Bisher vielleicht zehn neue Filme und auch Serien, das multipliziert sich schnell, dazu noch die Klassiker. Weihnachtsserien gab es übrigens auch früher schon, ich erinnere mich an ZDF-Serien wie „Anna“ oder „Timm Thaler“ aus meiner Kindheit. Die gibt es in der Mediathek – mit dem Hinweis „Retro“ als irgendwas zwischen Warnung und dem Versprechen auf Nostalgie.