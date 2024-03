Es ist zwar schon nach 14 Uhr, aber in Waldheim gibt es noch Rippchen mit Kartoffeln und Sauerkraut. „Mittag ist eigentlich rum“, sagt der Mann hinter der Theke. „Aber bei uns ist noch niemand verhungert.“ Während das Fleisch in brauner Bratensoße untergeht, wird der Inhaber des Imbisses am Markt redselig. Die Autobahn nach Berlin, die hügelige Landschaft Mittelsachsens, das schlechte Handynetz: „Für die Telekom ist das hier Dunkeldeutschland.“ Sein Laden ist so gut wie leer.