Wird Meghan die neue Super-Hausfrau? Warum wir über Herzoginnen-Häme sprechen müssen

Herzogin Meghan hat es nicht leicht. Zwar ist sie reich, schön und erfolgreich, doch spätestens seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry vor sechs Jahren ist die „Duchess of Sussex“ regelmäßig Objekt fragwürdiger bis offen feindseliger Pressekampagnen. Insbesondere die britischen Klatschblätter scheinen es der gebürtigen US-Amerikanerin nicht verzeihen zu können, dass sie ihnen Prinz Harry „gestohlen“ hat.

Wochenende Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Vor nunmehr vier Jahren schied das Paar aus der royalen Familie aus und verlegte seinen Wohnsitz von England in die USA. Der „Megxit“, wie die Boulevardpresse diese Entscheidung taufte, riss bei vielen Briten alte Wunden auf. Da war doch mal in den 1930ern etwas mit Edward, dem König, der aus Liebe zu einer geschiedenen Amerikanerin auf den Thron verzichtete.

Das sind Geschichten, wie wir sie aus Märchen kennen. Voller Romantik und Tragik – und mit mindestens einer bösen Hexe, die Unheil über das Königreich bringt.

König Edward VIII. (vorne, mittig) dankte 1936 nach wenigen Monaten als Herrscher ab, um seine Geliebte Wallis Simpson (neben ihm) heiraten zu können. © picture alliance / dpa/Uppa/photoshot

Einst war es Wallis Simpson, die König Edward verhexte (und angeblich in die Arme der Nazis trieb). Später wurde der heutige König Charles „Opfer“ von Camilla, Erzfeindin der beliebten Prinzessin Diana.

Und schließlich verfiel auch Prinz Harry, so die Erzählung, der dämonischen Meghan. Mal treibt sie einen Keil zwischen ihn und seinen Bruder William, dann wieder verbietet sie ihrem Mann, mit den gemeinsamen Kindern nach London zu reisen. So lauten zumindest einige der Geschichten über sie.

Verkauft Meghan zukünftig Marmelade und Ketchup?

Seit einigen Wochen sorgen nun etwas andere Schlagzeilen für Herzoginnen-Häme. „Meghan Markle denkt, sie könne die neue Martha Stewart ein“, titelte das Online-Boulevard-Magazin „Page Six“ kürzlich.

Wem der Name Martha Stewart nichts sagt: Die heute 82-Jährige erlangte große Bekanntheit als „Amerikas beste Hausfrau“. Und als verurteilte Straftäterin (illegale Aktiengeschäfte!). Wobei bei der obigen Meldung ersteres relevant sein dürfte.

Grund für diese „skandalträchtige“ Nachricht sind eine kürzlich erfolgte Unternehmensgründung und ein neuer Instagram-Kanal Meghans. Angeblich will die Herzogin dort zukünftig Marmelade, selbstgemachten Ketchup und andere ähnlich nette Dinge verkaufen.

2020 verließen Prinz Harry und Herzogin Meghan die königliche Familie und zogen in die USA. © dpa/Martin Meissner

Am Freitag folgte passend dazu die nächste gewichtige Meldung: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben einen Vertrag über gleich zwei neue Serien mit dem Streamingdienst Netflix abgeschlossen.

Die erste Sendung wird die Duchess, so teilt Netflix mit, bei der Gartenarbeit und in der Küche begleiten. Um „Unterhaltung und Freundschaft“ solle es gehen. Laut dem Streaminganbieter kuratiert Meghan die Sendung und fungiert als ausführende Produzentin. In der zweiten Serie widmet sich das Ehepaar dann gemeinsam der „sozialen Szene der Polobranche“.

Berichterstattung bedient Stereotype und tradierte Frauenbilder

Aber warum das alles? Will Meghan wirklich zur Vorzeige-Hausfrau der USA aufsteigen? Oder ist der Martha-Stewart-Vergleich reines Boulevard-Gequatsche? Ist die Herzogin vielleicht einfach eine gute Geschäftsfrau? Und viel wichtiger: Warum sollte uns das interessieren?

Zumindest diese letzte Frage lässt sich beantworten: Weil sich in der Art der Berichterstattung, aber auch in dem neuen Geschäftsmodell zahlreiche Stereotype und tradierte Frauenbilder bestätigen, die man zumindest kritisch betrachten sollte.

Auffällig oft sind es die Frauen, denen die negativen Eigenschaften zugesprochen werden. Frauen werden als die Verführerinnen konstruiert – so kennen wir es schon aus der Bibel. PD Dr. Kathrin Friederike Müller ist Kommunikationswissenschaftlerin und lehrt an der Universität Münster. Sie forscht unter anderem zu Frauenbildern in „Frauenzeitschriften“ sowie zur medialen Darstellung von weiblichen Führungskräften.

Das sagt auch Kathrin Friederike Müller. Die Kommunikationswissenschaftlerin lehrt an der Universität Münster und befasst sich in ihrer Forschung unter anderem mit Frauenbildern in sogenannten „Frauenzeitschriften“ sowie der medialen Darstellung von weiblichen Führungskräften.

In der Berichterstattung rund um die Royals erkennt sie moderne Fassungen altbekannter Märchengeschichten: von Prinzessinnen und Prinzen, romantischen Idealen, dem Konflikt zwischen Gut und Böse. Die Boulevardpresse greife auf diese Narrative zurück.

Einst war die heutige Queen Camilla die „böse Hexe“, die laut der Boulevardmedien die Ehe des damaligen Kronprinzen Charles und seiner Frau Diana scheitern ließ. © imago/i Images/IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Dabei spielten laut Müller tradierte Frauenbilder und Stereotype eine große Rolle: „Auffällig oft sind es die Frauen, denen die negativen Eigenschaften zugesprochen werden. Frauen werden als die Verführerinnen konstruiert – so kennen wir es schon aus der Bibel von Adam und Eva.“

Auch der Bruderzwist, wie er Harry und William zugeschrieben wird, habe etwas Biblisches. In den modernen Geschichten trifft also kulturelle Überlieferung auf Vereinfachung.

Frauen sind vor allem „Society Ladies“

Doch wie kann es sein, dass es im Jahr 2024 noch möglich ist, so anhaltend negativ und klischeehaft über eine Frau zu berichten? Kathrin Friederike Müller überrascht das wenig. Es sei ein Trugschluss, sagt die Wissenschaftlerin, dass sich unser Frauenbild eklatant modernisiert habe.

Das sehe man insbesondere in der Medienberichterstattung über Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. „Frauen sind weiterhin unterrepräsentiert. Und speziell erfolgreiche Managerinnen werden in der Boulevard-Berichterstattung vor allem als ‚Society-Ladies‘ inszeniert – nicht als souveräne Geschäftsfrauen“, so Müller.

Frauen wie Herzogin Meghan oder auch Prinzessin Kate bewegen sich ohnehin vor allem in traditionellen Rollenbildern. Zwar präsentieren sich beide als moderne, starke Frauen und Feministinnen, aber letztlich bleiben sie in Stereotypen gefangen. „In erster Linie sind sie die Ehefrauen der Prinzen und Mütter des royalen Nachwuchses“, stellt die Medienexpertin fest.

Auch deshalb überrasche es wenig, dass Meghan nun als neue beste Hausfrau der USA inszeniert wird – ob nun durch sie gewollt oder durch die Medien aufgebläht. Es passt zu der ihr zugeschriebenen Rolle; damit Geld verdienen zu wollen, ist entsprechend naheliegend.

Lady Diana war die „Königin der Herzen“. Doch auch sie konnte den für sie festgelegten Stereotypen nicht entfliehen. © imago/Sven Simon

Das sei jedoch durchaus kritisch zu betrachten, sagt Kathrin Friederike Müller: „Insbesondere konservative Kreise wollen diese alten Geschlechterrollen reaktivieren.“ Seit einer Weile sind beispielsweise sogenannte „Tradwifes“ in den sozialen Medien sehr erfolgreich. Also Frauen, die dafür werben, wieder an den Herd zurückzukehren und sich dem Mann unterzuordnen.

Das Hausfrauenbild verspricht Sicherheit in schwierigen Zeiten

In herausfordernden Zeiten, wie wir sie aktuell aufgrund der diversen globalen Krisen erleben, kann diese Rückkehr zu etwas Altbekanntem Sicherheit vermitteln. „Das ist insofern problematisch, als es Frauen auf bestimmte Lebensbereiche beschränkt, die wir eigentlich verlassen wollten. Die Frauenbewegungen haben hart gekämpft, damit wir genau diese Beschränkungen hinter uns lassen“, betont Müller.

Wir sollten immer wieder hinterfragen, welche Bilder wir vermitteln möchten und wie wir uns zu problematischen Frauenbildern in und außerhalb der Medien verhalten. Kathrin Friederike Müller, Kommunikationswissenschaftlerin

In der Berichterstattung rund um Meghan und das restliche britische Königshaus zeige sich daher auch, wie Boulevard patriarchale Bilder produziert und damit Modernisierungsprozesse ausbremst, resümiert die Expertin: „Als Frau und Feministin sollte man durchaus wachsam sein. Und immer wieder hinterfragen, welche Bilder wir vermitteln möchten, wie wir uns zu problematischen Frauenbildern in und außerhalb der Medien verhalten und in welchen Rollen wir uns selbst sehen.“

Dass sich die Medien gegenüber der Herzogin von Sussex irgendwann wohlgesonnener zeigen werden, bezweifelt Müller. Wie auch andere prominente Frauen werde Meghan auf ein Image und damit auf einige wesentliche Aspekte reduziert – „und dieses Narrativ wird durchgezogen. Genauso haben wir es auch schon bei Diana gesehen, die bei aller Beliebtheit in der Öffentlichkeit nur aus Vereinfachungen bestand.“

Herzogin Meghan äußerte sich auf Anfrage übrigens nicht dazu, ob sie Martha Stewart als Amerikas beste Hausfrau ablösen möchte. Wie sie zu den Berichten rund um ihre Person steht, dürfte jedoch spätestens seit ihrer Flucht aus Großbritannien klar sein.

Und auch ihr Ehemann Prinz Harry vertritt eine klare Haltung. 2021 fand er im Interview mit Oprah Winfrey deutliche Worte: „Wir wissen alle, wie die britische Presse sein kann. Das hat meiner psychischen Gesundheit sehr geschadet. Es war toxisch. Also habe ich das getan, was jeder Ehemann und Vater tun würde: Ich musste meine Familie da rausholen“.