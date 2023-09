Würstchen und Schnitzel aus dem Bio-Reaktor Erstes Zulassungsverfahren für Laborfleisch in EU gestartet

Es ähnelt einem Hot Dog oder einem Frankfurter Würstchen, sagen seine Entwickler. Diesem äußerlich eher unscheinbaren Lebensmittel könnte eine bedeutsame Pionierrolle für die Zukunft der menschlichen Ernährung in der Europäischen Union zukommen. Am Donnerstag gab der in Heidelberg ansässige, international agierende Lebensmittelkonzern InFamily Foods bekannt, das erste Genehmigungsverfahren in der EU für im Labor hergestelltes Fleisch eröffnet zu haben.