Alles Fake, oder was? Darum wollen Ärzte Social-Media-Filter besser kenntlich machen

Miquela, die 19-jährige Influencerin aus Los Angeles, führt ein Leben, von dem viele Teenager träumen. Mal zeigt sie sich auf Reisen nach London oder Rom, mal an paradiesischen Stränden, und dann wieder posiert sie zwischen Prominenten wie Bella Hadid und Linda Evangelista. Dabei sieht die junge Influencerin immer beneidenswert gut aus, mit ihren großen Kulleraugen, der Stupsnase und den vollen Lippen. Was Lil Miquela von anderen Influencerinnen unterscheidet? Sie ist eine von einem Designstudio erschaffene Roboter-Schönheit. Ihr Konto weist darauf explizit mit den Worten „19-year-old Robot living in LA“ hin. Die Einzige, bei der so einiges bearbeitet wurde, ist Lil Miquela aber bei Weitem nicht.