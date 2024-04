„Bahnschwellenpinkeln“ in Gasgow Wenn die Prostata wächst, lässt der Druck beim Wasserlassen nach

Es ist lange her, aber die Szene in einer Klinik in Glasgow war unvergesslich absurd: Der Internist fragte unseren gemeinsamen Patienten: „Wie viele Bahnschwellen würden Sie heute noch schaffen?“ Und der Patient antwortete schnell und präzise. Ich war irritiert: Bahnschwellen? Schaffen? Meinen Gesichtsausdruck fanden beide ausgesprochen lustig.