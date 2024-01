Blitzeis und schlimme Verletzungen Klug sein hilft!

Unsere Notdienstambulanz war voll am vergangenen Freitag. Das ist sie oft, etwa in Grippephasen oder bei anderen Infektionswellen. Aber diesmal war es das Wetter: Seit dem frühen Morgen hatte sich Blitzeis auf die Straßen, vor allem aber auf die Fußgängerwege gelegt. Bei uns im Ruhrgebiet, später auch in Berlin. Es war mörderisch glatt: Viele Menschen stürzten schon nach den ersten Metern. In unserer Ambulanz war fast jeder dritte Patient gefallen und hatte sich verletzt: Verdacht auf gebrochene Handgelenke, gebrochene Knie, gebrochene Ellenbogen, gebrochene Schultern. Von Sehnen und Muskelfasern ganz zu schweigen. Schwerstarbeit für Assistenten und Ärzte, vor allem in der Chirurgie und Radiologie.