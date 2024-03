Depression und Suizidgedanken Wenn die Schwangerschaft Frauen in den Abgrund blicken lässt

Eine glückliche Frau, die strahlend und liebevoll ihren Babybauch streichelt. So in etwa sieht das Bild aus, das wohl viele Menschen im Kopf haben, wenn sie an das Thema Schwangerschaft denken. Doch für geschätzte zehn bis 20 Prozent der Frauen sieht die Realität leider ganz anders aus.