Drei Wochen tägliche Meditation im Selbstversuch Einatmen, ausatmen – und weg ist der Stress?

Nichts zu denken ist ganz schön schwierig. Es gibt Situationen, in denen ich mir regelmäßig wünsche, man könnte Gedanken einfach mal eben abschalten. Abends im Bett zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann, am Schreibtisch, wenn ich mich beim Schreiben eines Textes konzentrieren will oder wenn ich bei einem Gespräch zuhören muss, das mich absolut nicht interessiert. Abschweifende Gedanken waren schon immer meine Spezialität. Das merke ich auch jetzt, während ich ganz bewusst versuche nichts zu denken und einfach nur zu atmen.