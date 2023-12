Ein wirklich guter Vorsatz Freundschaften müssen gepflegt werden – auch um gesund zu bleiben

Weihnachten ist wieder einmal vorbei, und die Großfamilie, die alten Freunde waren nicht so schlimm, wie befürchtet. Fast schade, dass man sich erst in einem Jahr wieder trifft. Die Einen gehen in ein Jahr mit Stress und wenig Zeit, die Anderen in zwölf Monate Einsamkeit. Die Trennlinie verläuft dabei quer durch die Altersgrenzen: Auch Alte können gestresst sein, auch Junge unter Einsamkeit leiden.