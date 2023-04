Tagesspiegel Plus Eine Herzchirurgin über ihre erste OP : „Den Blutgeruch hatte ich noch für Stunden in der Nase“

Roya Ostovar ist eine von bisher nur wenigen Herzchirurginnen in Deutschland. Warum ihr Weg an den Operationstisch lang und steinig war und was die Faszination eines freigelegten Herzens ausmacht, das erzählt sie im Interview.