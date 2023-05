Fehlende Medikamente „Jetzt werden auch Antibiotika knapp, auf die Kinderärzte bis dato ausweichen konnten“

Immer wieder sind Medikamente in Deutschlands Apotheken nicht zu bekommen, weil Produktion und Lieferung mit dem Bedarf nicht Schritt halten. Manchmal nimmt der Mangel geradezu dramatische Züge an, zum Beispiel wenn es an Antibiotika fehlt, die kranke Kinder dringend benötigen. In den letzten Monaten kommt es immer wieder zu Engpässen, die vor allem Eltern in Unruhe und Angst versetzt. Kein Wunder, wohl nur wenig ist schwerer zu ertragen, als zu sehen, wie das eigene Kind leidet.

Wir haben mit dem Kinderarzt Tobias Tenenbaum darüber gesprochen, warum gerade in der Kinderheilkunde der Mangel an bestimmten Antibiotika so viel Unruhe verbreitet, welche Risiken Alternativen haben und wann sich der Mangel entspannen könnte.