Frei verkäuflicher Cannabis-Ersatz HHC Stecken gefährliche Schwermetalle in dem „Legal High“?

Diese Gummibärchen sehen anders aus. „Open your mind. Psychedelic Dreams“, steht in fetten Buchstaben auf der Tüte. Und: „Mindblowing. Infused with Happiness“. Oben in einer Ecke eine Art Warnhinweis: Ab 18 Jahren. Beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Es handelt sich um eine Packung „Spacejellys“, die zehn Fruchtgummies mit insgesamt 250 Milligramm des berauschenden HHC enthält.