Gemeinsam in den Urlaub, getrennt Ski fahren  Warum Sie und Ihre Beziehung davon profitieren können

Winterurlaub. Wenn mein Partner daran denkt, glitzern seine Augen und er sieht sich vor seinem geistigen Auge vermutlich tief in der Hocke eine schwarze Piste nach unten rasen, bei einer Geschwindigkeit, die ich nicht mal im Auto gern einlege. Wenn ich dagegen an Winterurlaub denke, kommen mir verschneite Wälder, Spuren im Schnee und Kakao mit Sahne in den Sinn.