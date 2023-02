Gesundes Gewusel im Darm Warum für unser größtes Immunorgan so viele Bakterien wichtig sind

Auch wenn wir von all dem Gewimmel und Gewusel meist nicht das Geringste mitbekommen: Wir sind nicht allein in unserem Körper. Ganz im Gegenteil. Auf unserer Haut, den Schleimhäuten und den verschiedenen inneren Organen machen es sich im Laufe des Lebens Billionen von Mikroorganismen gemütlich. Unter ihnen Bakterien, Viren, Pilze und andere Einzeller, die dort optimale Lebensbedingungen vorfinden.

Experten bezeichnen diese Ansammlung von Kleinstlebewesen als das Mikrobiom des Körpers, manche sehen in ihm sogar ein eigenständiges Organ. Besonders viele dieser Mikroorganismen bevorzugen den Darm als dauerhafte Unterkunft. Kein Wunder, schließlich fällt dort stets am meisten für sie ab.

Insgesamt sind derzeit rund 5000 Bakterien-Arten bekannt, wobei die tatsächliche Zahl wohl eher in Richtung 10.000 geht. Till Strowig, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)

Mit einer Gesamtlänge von etwa fünf bis sieben Metern und einem Durchmesser von mehreren Zentimetern ist das schlauchartige Verdauungsorgan das mit Abstand größte aller Organe im menschlichen Körper. Unzählige Falten und winzig kleine Ausstülpungen an den Innenwänden, von Experten auch Zotten genannt, sorgen dafür, dass der Darm über eine geradezu gigantische Oberfläche von mehr als 30 Quadratmetern verfügt.

Sie dient vor allem der besseren Aufnahme von Nährstoffen, die im Darm zuerst in ihre Einzelteile zerlegt und schließlich über die Darmwand direkt ins Blut aufgenommen werden, von wo aus sie den Körper mit Energie versorgen. So weit, so praktisch.

Die verschlungene Struktur des Darms mitsamt der riesigen, besonders durchlässigen Oberfläche hat allerdings auch einen entscheidenden Nachteil. Denn sie bietet jede Menge Angriffsfläche für Keime aller Art, die vor allem über die Nahrung leicht ins Körperinnere gelangen, wo sie im schlimmsten Fall Entzündungen und Krankheiten hervorrufen können. Aus diesem Grund muss sich der Darm gegen unwillkommene Eindringlinge verteidigen können.

Womit wir wieder bei den zahllosen Viren, Pilzen und Bakterien wären, die im Darm, oder genauer gesagt auf der Darmschleimhaut, siedeln. „Früher lautete die gängige Lehrmeinung unter Experten: Der Wirt – in diesem Fall der Mensch – und sein Immunsystem ignorieren diese Mikroorganismen einfach“, sagt Dirk Haller, Professor für Ernährung und Immunologie an der School of Life Sciences der Technischen Universität München. „Mittlerweile hat sich diese Ansicht allerdings fundamental gewandelt.“

Zwischen Gut und Böse

Dank zahlreicher Studien aus den vergangenen Jahrzehnten weiß man heute, dass die vor allem im hinteren Teil des Darms, dem Dickdarm, lebenden Mikroorganismen und das dort angesiedelte Immunsystem auf unterschiedliche Art und Weise direkt miteinander kommunizieren.

Viele der Kleinstlebewesen übernehmen obendrein wichtige Aufgaben für den Menschen, indem sie zum Beispiel bei der Verdauung von Nahrungsmitteln behilflich sind, Vitamine und bestimmte Fettsäuren herstellen oder sich ganz einfach so breit machen, dass Krankheitserreger keinen Platz mehr finden. Gleichzeitig halten wir die Darmbewohner mit einer ausreichenden Menge Nahrung am Leben. Eine klassische Win-win-Situation also.

Darm im Großformat: In Dresden konnten Besucher ein überdimensionales Darm-Modell von innen begutachten. © picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger

Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Schließlich lebt im Darm eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mikroorganismen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass im Darm eines einzelnen Menschen allein mehrere Hundert bis Tausend verschiedene Bakterien-Arten zu finden sind, wobei die genaue Zusammensetzung des Mikrobioms individuell sehr verschieden ist.

„Insgesamt sind derzeit rund 5000 Arten bekannt, wobei die tatsächliche Zahl wohl eher in Richtung 10.000 geht“, sagt Till Strowig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig. Er leitet dort die Forschungsgruppe „Mikrobielle Immunregulation“.

Für einige Gruppen dieser Mikroorganismen sei bereits bekannt, ob sie dem Darm eher nützen oder schaden, sagt Strowig. In anderen Fällen sei eine so klare Einteilung allerdings kaum möglich, weil eng verwandte Bakterien zum Teil sehr unterschiedliche Wirkungen hätten. Über viele Darmbewohner ist außerdem bislang kaum etwas bekannt. An der genauen Einteilung in Gut und Böse wird also noch viele Jahre zu forschen sein.

Gute und schlechte Bakterien Die Bakterienstämme der Gattung Escherichia coli sind ein gutes Beispiel für die unterschiedliche Wirkung eng verwandter Bakterien. Während einige von ihnen im Darm nützlicherweise bei der Zersetzung von Kohlenhydraten und Eiweißen mitwirken, können andere zu Entzündungen und Durchfallerkrankungen führen – Stichwort EHEC. Dieser spezielle Stamm führte in Deutschland 2011 über verseuchtes Sprossengemüse zu mehr als 4000 Krankheitsfällen, von denen 53 tödlich verliefen.

Sparringspartner für Abwehrzellen

Wer oder was genau da auf der Darmschleimhaut siedelt, ist jedoch für die Immunzellen im Darm, die sogenannten Leukozyten, ausgesprochen wichtig. Eben weil das Organ einen so wichtigen Kanal zur Außenwelt darstellt, beherbergt es einen großen Anteil der körpereigenen Abwehrzellen, Expertenschätzungen zufolge rund 70 Prozent. Sie befinden sich vor allem im Gewebe unter der Schleimhaut.

Von den Bakterien sind sie nur durch ebenjene Schleimhaut sowie eine dünne darunter liegende Schicht von sogenannten Epithelzellen getrennt. Letztere fungieren praktisch als Grenzlinie zwischen Mikrobiom und Immunzellen.

Um rechtzeitig auf Angreifer reagieren zu können, seien die Immunzellen ständig damit beschäftigt, das Milieu jenseits der Epithel-Grenze zu kontrollieren und zu bewerten, sagt Dirk Haller von der TU München. Eine wichtige Rolle bei diesem Prozess spielen die M-Zellen. Sie sind zuständig dafür, körperfremde Substanzen, sogenannte Antigene, die sich sowohl in der Nahrung als auch auf den Oberflächen der zahlreichen Mikroorganismen befinden, durch die Schleimhaut und Epithelschicht zu schleusen und sie anschließend den Immunzellen zu präsentieren.

Mikrobiom-Forscher Till Strowig bei der Arbeit im Labor © HZI/Waldthausen & Kreibig

Zur Person Till Strowig ist Leiter der Forschungsgruppe „Mikrobielle Immunregulation“ am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Dort geht er unter anderem den Fragen nach, wie mikrobielle Gemeinschaften Infektionskrankheiten beeinflussen und welche Möglichkeiten es gibt, sie zu manipulieren.

Diese wiederum entscheiden dann, wie mit dem vorliegenden Antigen verfahren wird. „Bakterien, Viren und Co. wirken also praktisch wie ein Sparringspartner beim Boxen”, sagt Haller. Sie halten das Immunsystem fit, indem sie es lehren, gefährliche von ungefährlichen Substanzen zu unterscheiden und Toleranzen gegenüber Letzteren zu entwickeln.

Dabei gilt im Grundsatz: Je mehr unterschiedliche Mikroorganismen im Darm leben, desto besser für unsere Gesundheit. Vor allem dann, wenn die vorhandenen Mikroorganismen viele verschiedene Eigenschaften besitzen. „In diesem Fall ist man als Mensch einfach auf mehr Eventualitäten vorbereitet“, sagt Infektionsforscher Strowig.

Vieles, was im Darm passiert, hat eine Wirkung auf weiter entfernte Organe. Till Strowig, Mikrobiom-Forscher

Neben ihrem Job als Sparringspartner der Immunzellen sondern die Mikroorganismen kontinuierlich Stoffwechselprodukte ab, die zum Beispiel entstehen, wenn sie bestimmte Nahrungsmittel zersetzen. Ihre Ausscheidungen geben den Immunzellen mit den passenden Rezeptoren Auskunft darüber, ob auf der anderen Seite der Schleimhaut Ordnung herrscht.

Die Mikroorganismen wirken jedoch nicht nur im Darm. „Die Stoffwechselprodukte der Bakterien werden über den Blutkreislauf im ganzen Körper verteilt“, sagt Strowig. „Dort wirken sie regulatorisch über den Darm hinaus. Vieles, was im Darm und Darmimmunsystem passiert, hat also auch eine Wirkung auf weiter entfernte Organe.“

Bedrohung der Artenvielfalt

Verliert das Mikrobiom an Diversität, weil bestimmte Bakterien fehlen, wird also zumindest indirekt auch das Immunsystem geschwächt. Dieser Trend lasse sich seit geraumer Zeit vor allem in den Industriestaaten beobachten, sagt Ernährungswissenschaftler Haller. Vergleiche man Proben aus diesen Ländern mit Proben von Menschen aus indigenen, von der Zivilisation abgeschottet lebenden Völkern, zeige sich eine deutliche Abnahme der mikrobiellen Diversität.

„Dadurch verliert das Immunsystem einige Teile als Sparringspartner und bestimmte Kontrollmechanismen funktionieren nicht mehr.“ Parallel dazu entwickelten sich in den betreffenden Ländern eine ganze Reihe von chronischen Darm-Erkrankungen wie Colitis ulzerosa oder Morbus crohn, die oft an Entzündungsmechanismen gekoppelt sind, so Haller.

Die Entzündungen seien im Grunde genommen nichts anderes als das Ergebnis einer unkontrollierten Abwehr. Die wiederum tritt potenziell häufiger auf, wenn das Immunsystem schlecht trainiert ist. Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms können dann fehlgedeutet werden, ebenso eigentlich ungefährliche Nahrungsbestandteile. Gleichzeitig steigt aber eben auch das Risiko, dass sich tatsächlich Krankmacher im Darm ausbreiten, weil dort immer weniger nützliche Mikroorganismen leben.

Dirk Haller, Ernährungswissenschaftler an der TU München © Technische Universität München

Zur Person Ernährungswissenschaftler Dirk Haller ist Professor für Ernährung und Immunologie an der School of Life Sciences der Technischen Universität München. Dort forscht er unter anderem zur Rolle von Bakterien bei der Entstehung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen.

Verbindungen mit einem dezimierten Mikrobiom bestünden auch bei anderen Krankheiten wie Schuppenflechte und sogar neurodegenerativen Erkrankungen, so Haller, der aber auch betont: „Die Erkenntnisse über die Zusammenhänge sind unterschiedlich weit gereift. In vielen Fällen versteht man noch nicht zu 100 Prozent, wie genau das funktioniert.“

Und doch fragen sich heute viele Menschen: Kann ich selbst etwas tun, um mein möglicherweise verdorrendes Mikrobiom und damit auch mein Darm-Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen? Etwa, indem ich mit sogenannten Probiotika, also lebensfähigen Mikroorganismen aus der Apotheke nachhelfe?

In der Theorie lässt sich diese Frage recht leicht beantworten: ja, Probiotika wie Milchsäure- oder Bifidobakterien, die natürlicherweise in milchsauren Produkten wie Joghurt und Kefir, aber zum Beispiel auch in Sauerkraut und sauren Gurken vorkommen, könnten hilfreich sein, schließlich erfüllen sie im Darm ohnehin nützliche Aufgaben.

In der Praxis ist es – wie so oft – jedoch ein wenig komplexer. Schließlich ist bisher noch gar nicht abschließend geklärt, worauf die Veränderungen im Mikrobiom von Menschen in Industriestaaten überhaupt zurückzuführen sind. Gemeinhin verweist die Forschung hier gern auf „Umweltfaktoren“. Aber: „Der Faktor Umwelt beinhaltet vieles“, sagt Haller. „Neben der Ernährung zum Beispiel auch Bewegung oder Hygiene.“

Antibiotika richten sich immer gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen. Dirk Haller, Ernährungswissenschaftler

Hinzu kommt der Einfluss von Antibiotika, die sich bei häufiger oder dauerhafter Einnahme negativ auf die Artenvielfalt im Darm auswirken. Dies gilt besonders für die Anwendung in der frühkindlichen Phase, die entscheidend für die Ausbildung eines an Diversität reichen Mikrobioms ist. „Antibiotika richten sich immer gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen“, sagt Haller.

Kollateralschäden bei der Bekämpfung von bakteriellen Krankheitserregern sind also praktisch unvermeidbar. Umso wichtiger ist der wohlüberlegte Einsatz dieser Medikamente.

Von Bakterienbooster bis Stuhltransplantation

Die Überlegung, als Ausgleich von außen lebende Mikroorganismen in Form besagter Probiotika zuzuführen, ergibt da durchaus Sinn. Ihr tatsächlicher Nutzen sei jedoch zweifelhaft, sagt Till Strowig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, denn: „Solche Probiotika siedeln sich nicht dauerhaft im Körper an. Sie sind praktisch Durchreisende.“ Wissenschaftlich fundierte Studien, die die Wirksamkeit der Präparate zeigen, gebe es zudem kaum.

Ernährungswissenschaftler Haller verweist außerdem darauf, dass die Kapseln oder Tropfen aus der Apotheke womöglich gar nicht die passenden Bakterien enthalten. „Im Darm haben wir es mit äußerst komplex angepassten Organismen zu tun. Die Milchsäurebakterien, die man mal vor 100 Jahren isoliert hat, werden daher für die heutigen Probleme nicht die Lösung sein.“ Haller erwartet stattdessen, dass mittelfristig künstlich erzeugte mikrobielle Gemeinschaften zur Anwendung kommen könnten. Er sagt: „Das Zeitalter dieser synthetischen mikrobiellen Konsortien klingelt schon.“

Bis es so weit ist, bleiben vorerst nur die einhelligen, aber noch immer recht allgemein gehaltenen Ratschläge von Experten. Viel Obst und Gemüse solle man zu sich nehmen, heißt es da oft, außerdem Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte, um möglichst viele Ballaststoffe aufzunehmen, von denen sich die Mikroorganismen im Darm vorrangig ernähren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ist demnach noch immer der sicherste Weg hin zu einer diversen und funktionalen Darmflora.

Für bereits Erkrankte arbeitet die Medizin nichtsdestotrotz unter Hochdruck an wirksamen Therapien. Besonders vielversprechend: die Stuhltransplantation. Zumindest für bestimmte Patientengruppen. So sollen vor allem Patienten, die sich mit dem Durchfall-auslösenden Bakterium Clostridium difficile infiziert haben, von einer solchen Stuhltransplantation aus dem Darm eines gesunden Menschen profitieren können. Häufig ist eine solche Infektion die Folge langer Antibiotika-Einnahme.

„Das gesunde Mikrobiom eines anderen Menschen kann in diesem Fall die gesunden Funktionen wieder so herstellen, dass die Patienten vor weiteren Infektionen mit dem Krankheitserreger geschützt sind“, sagt Strowig. Weil die Erkenntnisse über positive und mögliche negative Auswirkungen einer solchen Transplantation noch nicht vollständig und die bürokratischen Hürden für die Anwendung zudem hoch sind, ist die Therapie in Deutschland allerdings längst noch nicht Standard.

