Hokuspokus oder Stresskiller? So habe ich meine erste Kakaozeremonie erlebt

„Ihr dürft jetzt euren Kakao trinken.“ Der Satz, den man wohl am ehesten im Kindergarten zur Nachmittagszeit vermuten würde, fällt hier und heute in einer Frauenrunde in einem Yoga- und Coachingstudio in Hamburg. Ich bin bei einer sogenannten Kakao-Zeremonie, einem gemeinsamen, ritualisierten Kakaotrinken, das in der spirituellen oder alternativen Szene oft in Verbindung mit Meditation, Klangschalen und Yoga angeboten wird.

Vor ein paar Monaten, vielleicht auch schon ein paar Jahren, begegnete mir der Begriff „Kakao-Zeremonie“ immer mal wieder. Was ich zu Beginn für eine reine Nischenveranstaltung hielt, ist aber gar nicht mal so selten, wie ich später feststellte. Allein in Hamburg, der Stadt, in der ich lebe, finden sich über 20 Anbieter, die zum gemeinsamen Kakaotrinken einladen.

Kakao-Zeremonien passen ganz in unsere heutige Zeit und die Fokussierung auf Achtsamkeit. Matthias Pöhlmann, Religionswissenschaftler

Dabei ist der Trend übrigens alles andere als neu: Schon indigene Völker wie die Olmeken und Mayas haben Kakaotrinken als Ritual zelebriert. Seit einigen Jahren findet man es aber auch in unserer westlichen Welt, wie Kirchenrat Matthias Pöhlmann, der Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, bestätigt. Er sagt: „Kakao-Zeremonien passen ganz in unsere heutige Zeit und die Fokussierung auf Achtsamkeit“. Die gehe einher mit einer Hinwendung zu indigenen Völkern, die für ihre Naturverbundenheit bekannt sind.

Weil ich neugierig bin, entscheide ich mich, an einer solchen Zeremonie teilzunehmen. Um mich herum sitzen sechs weitere Teilnehmerinnen und die Kursleiterin Hannah Olbert. Mit ihrer sanften, ruhigen Stimme begrüßt sie uns und eröffnet eine kurze Vorstellungsrunde, bei der jede darüber spricht, was sie hier zu finden hofft.

Der Kakao soll Menschen mit sich selbst in Kontakt bringen

Was wir Frauen gemeinsam haben? Auf den ersten Blick nicht viel. Manche der Teilnehmerinnen sind Studentinnen, eine andere ist Yogalehrerin, eine Teilnehmerin hat vor Kurzem ihren Job gekündigt und hat deshalb an diesem Donnerstag um zehn Uhr frei. Eine Teilnehmerin ist schwanger und gerade im Mutterschutz. Manche berichten, sie hätten noch vor kurzer Zeit in ihrem Job ein schlechtes Gewissen gehabt, überhaupt hier zu sein. Jetzt genießen sie die neue gewonnene Zeit, die Phase des Umbruchs. Vielleicht ist das die Gemeinsamkeit, denke ich: Alle hier stehen mehr oder weniger an einem Wendepunkt oder nehmen doch zumindest das Leben mit seinen Kurven und Abbiegungen recht intensiv wahr.

Auf Basis wissenschaftlicher Daten fällt es schwer, zu einer klaren Aussage über die Wirkungen von Kakao zu kommen.“ Christian Sina, Ernährungsmediziner

Kursleiterin Hannah gießt den Kakao aus einer dampfenden Thermoskanne in unsere Becher, die, wie bei einer Feuerwehrkette, von der ersten Teilnehmerin links neben Hannah durch unsere Hände bis zur letzten auf ihrer rechten Seite gereicht wird. Durch das Herumreichen entsteht eine Art Verbindung zu den anderen. Ganz nach dem Motto: Wir machen das hier gemeinsam.

Hannah schreibt auf ihrer Webseite: „In meiner Arbeit verbinde ich ganzheitliche Körpertherapie mit schamanischer und energetischer Arbeit.“ Wie sie mir später erzählt, ist sie gelernte Sängerin und Schauspielerin. Über die Arbeit mit ihrer eigenen Stimme fand sie zur ganzheitlichen Körperarbeit und zum Coaching, in dem sie sich jeweils ausbilden ließ. Heute begleitet sie Menschen mit Körper- und Stimmarbeit durch Veränderungen. Kakao ist für sie dabei ein Mittel, Menschen mit sich selbst in Kontakt zu bringen.

Zur Person © UKSH Christian Sina ist Direktor am Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Lübeck und Betreiber des Podcasts „Eat Science Health“.

Weil Kakao die Gedanken frei fließen lassen soll, liegen in unserer Mitte Stifte, mit denen wir aufschreiben sollen, was uns durch den Kopf geht, wie in ein Tagebuch. Der Kakao soll dabei helfen, indem er einen wachen, aber beruhigenden und im Vergleich mit Kaffee weniger nervösen Zustand erzeugt. Der Kakao, den Hannah für ihre Zeremonien nutzt, stammt aus der ganzen Bohne und soll in hohen Dosen dabei helfen, euphorische Zustände zu erzeugen, indem er zur Produktion von Serotonin und Dopamin anregt.

Reiner Kakao kann viel Gutes bewirken

Klingt vielversprechend. Aber was sagen Fachleute für Ernährung dazu? „Kakao ist nicht gleich Schokolade“, sagt Mediziner Christian Sina, der als Direktor am Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Lübeck tätig ist. Ihm zufolge gebe es Studien, die nachweisen, dass reiner Kakao eine Vielzahl an positiven Wirkungen hat, antioxidativ ist und gegen Stress wirkt.

Kakao wird mit einer Reihe potenzieller gesundheitlicher Vorteile in Verbindung gebracht, die vor allem auf seinen hohen Gehalt an Antioxidantien, Flavonoiden und anderen biologisch aktiven Substanzen zurückzuführen sind.

Studien belegen, dass reiner Kakao gegen Stress wirkt. © Fotolia

Flavonoide im Kakao könnten sich positiv auf die Herzgesundheit auswirken, indem sie den Blutdruck senken und den Cholesterinspiegel verbessern, so Mediziner Sina. Zudem wird angenommen, dass sie die Stimmung heben und Stress reduzieren könnten, indem sie die Produktion von Endorphinen und Serotonin fördern. Zu den möglichen Vorteilen zählen auch eine entzündungshemmende Wirkung, Verbesserungen der Gehirnfunktion und ein geringeres Risiko für bestimmte Krebsarten.

Darüber lieferten Studien Hinweise darauf, dass Kakao die Insulinempfindlichkeit erhöhen und somit zur Verbesserung der Stoffwechselgesundheit beitragen könne, so der Ernährungsmediziner.

Wie sich das ganz konkret auf die Gesundheit auswirkt, könne man – wie oft in der Ernährungsmedizin – jedoch immer nur im Kontext der übrigen Ernährung betrachten. „Daher sind gesundheitsbezogene Aussagen häufig schwierig“, so Sina. Dennoch: Da Kakao in vielen Kulturen als Mittel zum Trösten genutzt wird und immer dann zum Einsatz kommt, wenn beim Menschen ein besseres Gefühl erzeugt werden soll, könne es schon sein, dass wir uns die Wirkung beim Kakaotrinken nicht gänzlich einbilden, sagt Sina. „Auf Basis wissenschaftlicher Daten fällt es allerdings schwer, zu einer klaren Aussage zu kommen.“

Um die gesundheitlichen Vorteile optimal zu nutzen, wird zudem empfohlen, Kakao in minimal verarbeiteter Form zu konsumieren, beispielsweise in Form von dunkler Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil. Fett und Zucker in der üblichen Milchschokolade schwächen die positiven Effekte ab.

Kakaozeremonien bedienen sich unterschiedlicher spiritueller Ansätze

Auch ich halte jetzt einen vollen Becher in meiner Hand. Die Flüssigkeit ist dunkel und zäh und erinnert eher an Trinkschokolade oder Pudding als an einen heißen Kakao, wie man ihn kennt. Vorsichtshalber schenke ich mir ein Glas Wasser dazu ein.

Lasst einfach alles los und macht das, was euch euer Körper sagt. Hannah Olbert, Leiterin der Kako-Zeremonie

Und tatsächlich: Auch im Geschmack erinnert das Getränk nur entfernt an Kakao: eher bitter als süß, mit einer säuerlichen Note. Mit dem Kakao, den die meisten von uns nur gezuckert im Mischgetränk kennen, hat das wenig zu tun. Trotzdem schmeckt es, vielleicht auch, weil ich so bewusst schmecke. Es ist, als würden alle Sinne arbeiten. „Jetzt lasst einfach alles los und macht das, was euch euer Körper sagt“, sagt Hannah. „Schreibt auf, was euch durch den Kopf geht, bewegt euch, wenn ihr euch bewegen wollt.“

Und plötzlich erinnert hier doch alles mehr an einen Kindergarten als zuvor gedacht. Wir strecken die Beine, schreiben, seufzen, jede für sich und doch irgendwie zusammen und ich fühle mich unweigerlich an die Zeit erinnert, als meine Mama mir noch Pausenbrote schmierte und Gute-Nacht-Lieder vorsang. Alles so schön unbeschwert.

Ich habe Lust, meinem Bewegungsdrang nachzugehen und tänzele mit ein paar anderen durch den Raum – eine Sache, die ich sonst nicht unbedingt tun würde, aber im Notfall kann ich ja immer noch alles auf den Kakao schieben. Wie berauschend oder nicht dieser wirkt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, sagt Leni Glapa, Autorin eines Buches über Kakao-Rituale. Ihr zufolge soll Kakao vor allem herzöffnend wirken.

„Von einer solchen Wirkung hört man oft“, sagt Kirchenrat Matthias Pöhlmann. „Dabei setzt man aber ein fernöstliches Weltbild voraus, das eigentlich nicht zum Ritual der Mayas passt.“ Eine „herzöffnende Wirkung“ tritt sonst im Zusammenhang mit Herzchakren auf. Chakren sind allerdings Bestandteil der hinduistischen Religion, die im südamerikanischen Raum, in dem Kakao-Zeremonien verbreitet sind, nicht vertreten sind. „Die Kakao-Zeremonien hierzulande bedienen sich also unterschiedlicher Methoden und spiritueller Ansätze, ganz so, wie es zu den persönlichen Vorlieben passt“, so Pöhlmann.

Kakao-Zeremonien werden zum Teil gänzlich neu interpretiert: Einen Kakao kann man etwa mit den richtigen Zutaten und einer Anleitung zum Achtsamsein auch problemlos online, unabhängig und ohne festen Termin genießen. Damit verfehle die Kakao-Zeremonie aber ihren eigentlichen, ursprünglichen Zweck: nämlich die Gemeinschaft zu fördern. „Kakao-Zeremonien waren früher, so wie alle zeremoniellen Zusammenkünfte, ein soziales Ereignis“, sagt Pöhlmann.

Was hingegen früher wie heute und in Südamerika genau wie in Hamburg ist, ist das Bestreben, mit dem zeremoniellen Kakaotrinken das Gleichgewicht zwischen Mensch und Umwelt wiederherzustellen – was ja per se nichts Schlechtes ist, wie ich finde.

Das Entscheidende an der Kakao-Zeremonie ist wohl, dass man sich Zeit nimmt – für sich selbst, für die eigenen Vorsätze – und sich mit seinem Vorhaben ernst nimmt. Ob man dabei nun Kakao trinkt oder etwas anderes ist vielleicht am Ende gar nicht so wichtig, denke ich. Mir persönlich hilft die sämige Konsistenz des Getränks jedenfalls dabei, bewusst zu genießen und auch der Geschmack gefällt mir. Es muss ja nicht nach Kindergarten schmecken, reicht ja, wenn wir uns ab und zu so benehmen dürfen.