Hungern und Muskelaufbau passen nicht zusammen Wer athletisch werden will, muss mehr Kalorien essen

Wer Muskelmasse zulegen will, muss nicht nur regelmäßig zum Training gehen, sondern auch darauf achten, was und vor allem wie viel er oder sie isst. „Muskeln aufzubauen funktioniert nur, wenn man sich in einem Kalorienüberschuss befindet“, sagt Juliane Heydenreich, Junior-Professorin für Ernährung und Sport an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Das heißt, man muss auf jeden Fall mehr Kalorien aufnehmen als man verbrennt. Muskeln aufzubauen hat für den Körper schließlich keine Priorität, zuerst muss der Energiebedarf für die grundlegenden Körperfunktionen gedeckt sein.