Im Kreislauf aus Sorge und Angst Wie man die verlorene Leichtigkeit zurückgewinnt

Die Sorgen kamen immer früh am Morgen über Elisa Will (Name geändert). In Gedanken spielte sie häufig durch, wie ihr Mann auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto einen schweren Unfall haben würde. Nachdem sie sich dieses Szenario ausgemalt hatte, jagten ihre Gedanken weiter zur geplanten familiären Urlaubsreise nach Italien, dafür musste Elisa Will mit ihrer Familie im Auto die Poebene durchqueren. Da war doch fast immer Nebel, wie oft kam es deshalb zu Unfällen? Sie stellte sich vor, wie ihre Kinder blutüberströmt im Auto lagen. Konnte man diesen Urlaub überhaupt verantworten?