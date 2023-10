Jenseits von Grippe und Covid Auch diese Immunisierungen sind wichtig

Ein Blick in den Impfausweis kann hilfreich sein. Denn, hoppla, die erste Gürtelrosenimpfung war Anfang Mai, da wird es Zeit, sich die zweite verabreichen zu lassen. Maximal sechs Monate dürfen vergehen, damit der Schutz auch wirksam ist. Mehr als 95 Prozent der über 60-Jährigen tragen das Virus in sich, sind also gefährdet. Gürtelrose (Herpes zoster) geht mit Fieber, Ausschlag und oft mit starken Schmerzen einher. Eine Impfung ist also dringend empfohlen. Gerade im Verbund mit einer Covid-Infektion, die das Immunsystem schwächt, sind vermehrt Gürtelrosenfälle aufgetreten.