Kalte, blasse Finger 15 Jahre bis zur richtigen Diagnose

Als ich dreizehn war, schwollen meine Finger im Winter zum ersten Mal an. Erst wurde das Gelenk um meinen rechten Ringfinger ganz rot und schmerzte, dann breiteten sich die Schwellungen und Rötungen immer weiter an den Händen aus – so sehr, dass ich keine Faust mehr ballen konnte und es mir teilweise schon weh tat, auch nur einen Stift in die Hand zu nehmen.