Klangschalenbehandlung auf Bali im Selbstversuch Kann ein „Gong“ wirklich heilende Wirkung haben?

Es ist anders hier, als ich es mir vorgestellt habe. Weniger spirituell, weniger abgefahren. Eigentlich erinnert es eher an eine Mischung aus Kirche und Yogakurs, denke ich, während ich in dem stockdunklen Raum, in dem ich auf einer dünnen Yogamatte liege, tief in meinen Bauch ein- und ausatme. Okay, der Altar in der Mitte des Raumes ist schon ein bisschen außergewöhnlich, ähnlich wie die große Klangschale mit dem riesigen Schlägel dahinter – aber um die geht es ja auch.