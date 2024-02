Krebs in der Familie Wann ein Gentest sinnvoll ist 

Dass Ahmed Magheli, Chefarzt der Klinik für Urologie des Vivantes Klinikums am Urban und Vivantes Klinikum Friedrichshain, aus einer Familie zwei oder drei Brüder wegen eines Prostatakarzinoms operiert, komme gar nicht so selten vor. „Aber dass ich Zwillinge am selben Tag operiere, die im selben Zimmer liegen, das habe ich auch noch nicht gehabt“, sagt er.