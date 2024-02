Lang ersehnter Wirkstoff gegen Long Covid Hersteller sucht noch Studienteilnehmer für BC 007

Die Hoffnung bei den Erkrankten ist riesig: Der in der Erprobung befindliche Wirkstoff BC 007, den das Berliner Unternehmen Berlin Cures entwickelt hat, soll Long Covid heilen oder die Symptome wenigstens deutlich lindern. Denn die Beschwerden – darunter die Fatigue, das gefürchtete Erschöpfungssyndrom – sollen auf bestimmte Autoantikörper zurückgehen. BC 007 ist ein sogenanntes Aptamer, das die krankmachenden Autoantikörper blockieren soll.

Ob das wirklich funktioniert, lässt Berlin Cures derzeit in einer sogenannten Phase-2-Studie untersuchen. Wir haben mit Oliver von Stein, dem CEO von Berlin Cures, darüber gesprochen, ob immer noch Teilnehmer für die Studie gesucht werden, wo überall geforscht wird und wann erste Ergebnisse vorliegen werden.

Wie ist der aktuelle Stand bei der Studie? Können Sie schon etwas dazu sagen, wie sie läuft?

Die Studie verläuft nach Plan und wird aktuell in zwölf Studienzentren in fünf europäischen Ländern durchgeführt. In nächster Zeit werden noch sieben weitere Studienzentren mit der Rekrutierung von Probanden beginnen.