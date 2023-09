Neue Ärzteumfrage des Tagesspiegel Klinikempfehlungen sind nun auch per Telefon möglich

Die aktuelle Ärzteumfrage des Tagesspiegel geht in die nächste Runde: Ab sofort werden Mitarbeiter des Tagesspiegel-Kundenservice die niedergelassenen Medizinerinnen und Mediziner der Stadt wie angekündigt auch telefonisch um ihre Empfehlungen für Krankenhäuser bitten, die ihrer Meinung nach die besten für verschiedene stationäre Behandlungen sind.

Die Befragung am Telefon dauert nur wenige Minuten und folgt dem gleichen Prinzip wie die zuvor von den Initiatoren an mehr als 6000 Ärzte postalisch versandten Fragebögen. Darin werden die Befragten gebeten, für maximal fünf Krankheitsbilder bis zu vier Empfehlungen abzugeben. Die Fragebögen können aber auch weiterhin mit den vorfrankierten Rückumschlägen kostenlos an das IGES-Institut zurückgeschickt werden, das die Befragung wissenschaftlich betreut. Hunderte Ärztinnen und Ärzte haben bereits davon Gebrauch gemacht.

Die Fragebögen wurden deutlich gekürzt. Denn auch der Redaktion ist klar, wie stark die Medizinerinnen und Mediziner derzeit zusätzlich durch die Behandlung von Covid-19-Erkrankten und die laufende Impfkampagne belastet sind.

Die Beteiligungsquoten sind seit Jahren hoch. Allein an den vergangenen beiden Umfragen nahmen 2700 und 2400 niedergelassene Medizinerinnen und Mediziner teil. Insgesamt haben uns in den bisherigen acht Befragungsrunden knapp 15 000 Medizinerinnen und Mediziner ihre Klinikempfehlungen übermittelt.

Auch in diesem Jahr werden die niedergelassenen Fachärztinnen und -ärzte für Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Dermatologie, Gynäkologie, HNO, Kinderheilkunde, Innere Medizin, Neurologie, Orthopädie, Urologie und Psychiatrie befragt. Wir bitten diese Medizinerinnen und Mediziner sozusagen um ihre geballte Schwarmintelligenz, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Orientierung für ihre Klinikwahl für insgesamt 55 besonders häufige Behandlungen im Krankenhaus zu geben. Darunter ist nun erstmals auch die stationäre Therapie bei schweren Verläufen einer Covid-19-Erkrankung.

Die Ergebnisse der Umfrage werden unter anderem in der neuen Ausgabe des Magazins „Tagesspiegel Kliniken Berlin“ veröffentlicht, die im Dezember 2021 erscheinen wird.

Sollten Sie als niedergelassene Ärztin oder Arzt der genannten Fachrichtungen keinen Fragebogen erhalten haben und an der Befragung teilnehmen wollen, können Sie diese Unterlagen anfordern. Bitte wenden Sie sich dann per E-Mail an ingo.bach@tagesspiegel.de. Sie erhalten dann auch per Mail die Bögen.