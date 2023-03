Rheumatherapie bei minus 110 Grad Eisige Kälte hilft gegen Schmerzen – und das auch langfristig

Sie kamen ohne Vorwarnung, überfallartig. Und sie rissen ihn aus dem Schlaf. Die Schmerzen, die Mark Schubert (Name geändert) eines Nachts zum ersten Mal spürte, waren quälend. „Das war eine schlimme Erfahrung“, sagt der 35-Jährige, der mittlerweile seit zehn Tagen im Immanuel Krankenhaus in Berlin-Wannsee liegt – wegen ebenjener Schmerzen. Schubert ist ein kräftiger junger Mann, der auch im Krankenbett noch gute Laune verströmt. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Bis vor Kurzem arbeitete er in Berlin als Garten- und Landschaftsbauer.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden