Richtig abschalten Mit diesen Tipps gelingt Erholung schon vom ersten Urlaubstag an

Wer kennt das nicht: Es ist der letzte Arbeitstag vor der lang ersehnten Abreise in den Urlaub am nächsten Tag. Bei der Arbeit tauchen plötzlich noch eilige Aufgaben auf, zusätzlich zu all dem, was man sich für den letzten Tag sowieso schon vorgenommen hatte, um kein Chaos zu hinterlassen. Zu Hause abgekommen muss man noch schnell ein paar Kleidungsstücke bügeln, Taschen packen, die Blumen gießen – eben alles, was man noch so regeln muss, bevor man am nächsten Morgen früh Richtung Flughafen oder Autobahn düst – nach fünf Stunden Schlaf, weil wieder mal alles etwas länger gedauert hat als ursprünglich geplant.