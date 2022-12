Serie „Achtsamkeit“ Meditieren lernen – das sind die besten Tipps für Anfänger

Aller Anfang ist schwer. Viele Menschen interessieren sich zwar fürs Meditieren, wissen aber nicht so recht, wie sie es angehen sollen. Die folgenden Tipps erleichtern den Einstieg:

1 Die richtige Meditationsform finden

Es gibt unzählige Meditationsformen. Weit verbreitet sind solche, die den Fokus auf den Atem legen, weil sie vergleichsweise einfach zu erlernen sind. Auch der sogenannte Bodyscan ist beliebt. Dabei wandert der Meditierende mit seiner Achtsamkeit von Kopf bis Fuß durch den Körper.

Für Anfänger bietet sich auch ein Kurs in „Mindfulness-based Stress Reduction“ an. In Deutschland sind diese Kurse, die Meditation mit sanften Yoga-Übungen kombinieren, auch unter dem Titel „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ bekannt.

Am besten schaltet man das Handy stumm und ist für ein paar Minuten mal nicht erreichbar. Ulrich Ott, Meditationslehrer und -forscher an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Interessierte sollten unterschiedliche Meditationsformen ausprobieren, um herauszufinden, was ihnen Spaß macht. Wer sich gern bewegt und nur schlecht ruhig sitzen kann, für den ist vielleicht Tai Chi oder Qi Gong interessant. Man kann auch achtsam durch den Wald wandern und mit allen Sinnen wahrnehmen – wie die Vögel zwitschern, wie das Laub riecht, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt. „Wir sind vollkommen frei darin, die für uns beste Meditationsmethode zu finden“, sagt Ulrich Ott, Psychologe und Meditationsforscher an der Justus-Liebig-Universität Gießen.

2 Meditieren in der Gruppe

Das Meditieren in der Gruppe kann sehr motivierend sein und wird von vielen als intensive Erfahrung beschrieben. Mittlerweile gibt es in vielen größeren Städten Meditationszentren und -vereine, die regelmäßig Gruppenmeditationen für Anfänger anbieten. Auch Universitäten und Volkshochschulen bieten immer mehr Kurse an. Vorab sollte man allerdings prüfen, ob der jeweilige Anbieter auch zu einem passt – es gibt sowohl religiös-spirituelle Angebote als auch religionsfreie.

3 Routine ist wichtiger als die Dauer der Meditation

Am Anfang ist es nicht so wichtig, besonders lange zu meditieren. Zehn Minuten sind vollkommen ausreichend. Wichtiger ist, regelmäßig zu üben und die Meditation zu einem festen Bestandteil des Alltags zu machen. Beispielsweise morgens wenn der Kopf noch frisch ist zehn Minuten zum Meditieren einzuplanen. Und wer Lust hat, kann am Abend noch eine zweite Session ranhängen. Nach einigen Tagen oder Wochen kann die Meditationsdauer dann nach und nach verlängert werden.

Auch ein achtsamer Spaziergang durch die Natur, kann eine Form der Meditation sein. © dpa / Daniel Vogl

4 Raum zur Ruhe

Prinzipiell kann man überall meditieren. Zum Beginn hilft es aber, sich einen geschützten Freiraum zu schaffen, in dem man nicht gestört wird. Der Ort sollte möglichst frei von äußeren Einflüssen wie beispielsweise lautem Straßenlärm oder ständig vorbeikommenden Menschen sein. „Und am besten schaltet man das Handy stumm und ist für ein paar Minuten mal nicht erreichbar“, sagt Ott.

5 Meditationsapps können beim Einstieg helfen

Meditationsapps können für den Einstieg durchaus hilfreich sein. Viele Apps arbeiten mit einer Gamification-Komponente. Wie bei einem Computerspiel erhält der Meditierende Medaillen oder andere Belohnungen, wenn er einen Fortschritt gemacht hat. Das widerspricht zwar etwas dem Grundgedanken der Meditation – nämlich aus einem inneren Bedürfnis zu sich zu kommen –, aber für Anfänger kann das motivierend sein. Wichtig ist, sich von der App nicht abhängig zu machen. „Wenn man glaubt, nicht meditieren zu können, weil der Handyakku alle ist, wäre das eine Fehlentwicklung“, sagt Meditationsexperte Ulrich Ott.

Bei der Wahl einer App sollte man auf die Möglichkeit einer kostenlosen Probezeit achten. Denn ob eine angeleitete Meditation zu einem passt, ist auch vom subjektiven Empfinden abhängig. Passt die anleitende Stimme? Wird die Anleitung in der richtigen Geschwindigkeit vorgetragen? Falls nicht, sind Alternativen vielleicht besser.

Fragwürdig sind hingegen Apps, die mit großen Heilsversprechen zu allen möglichen Leiden werben oder ein neues viel besseres Leben versprechen – das ist natürlich überzogen. Eine Meditations-App ist kein Ersatz für eine professionelle Psychotherapie.

