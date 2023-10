Starke Schmerzen im Bauchraum? Ein Darminfarkt ist selten, aber brandgefährlich

Sein erster Patient mit einem Darminfarkt ist dem Gastroenterologen Andreas Stallmach, Direktor der Klinik für Innere Medizin IV am Universitätsklinikum Jena, auch nach 30 Jahren noch bestens in Erinnerung. „Es war ein US-amerikanischer Zahnarzt, der Berlin besuchte, um an einem Kongress teilzunehmen. Während des langen Flugs von den USA nach Deutschland hatte er gleich nach der ersten Mahlzeit schlagartig heftige Bauchschmerzen bekommen, samt Schweißausbruch und Übelkeit“, erinnert sich Stallmach. Doch die Schmerzen wurden wieder schwächer und verschwanden, nur um einen Tag nach der Landung in Berlin mit voller Wucht zurückzukommen. Sie seien so schlimm geworden, dass der Mann glaubte zu sterben und schließlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde.