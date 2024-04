Übungen gegen Muskelabbau „Wer wenig für die Fitness tut, wird im Alter auf Hilfe angewiesen sein“

Herr Wackerhage, Sie bezeichnen Sarkopenie, also den Muskelschwund im Alter, als unterschätzt. Wie meinen Sie das?

Was oft noch unterschätzt wird, sind die Einschränkungen, die mit dem Abnehmen der Muskelkraft einhergehen. Sarkopenie beeinträchtigt die Mobilität, erhöht das Sturzrisiko und kann dazu beitragen, dass man von Pflege abhängig wird. Unsere Gesellschaft ist nach Japan eine der ältesten der Welt. Wir sollten versuchen, den Seniorinnen und Senioren so lange wie möglich ein aktives Leben ohne Pflege zu ermöglichen, um Kosten zu sparen und die Lebensqualität zu sichern.