Von wegen keine Vitamine! So gesund sind Obst und Gemüse aus dem Tiefkühler wirklich

„Verglichen mit vielen anderen Ernährungsfragen ist die Evidenz für diese Frage bislang eher gering“, sagt Mathias Fasshauer, Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen. Die wenigen Studien, die es zu dem Thema gibt – unter anderem eine ältere Untersuchung der Uni Hamburg von 2005 und eine Studie der University of California von 2015 –, stimmen in ihren Ergebnissen jedoch weitgehend überein. „Die Studien zeigen, dass der Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen in tiefgefrorenem Obst und Gemüse mindestens genauso hoch ist wie bei frischen Produkten“, sagt Fasshauer.