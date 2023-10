Was machen lassen, aber richtig So vermeiden Sie Risiken und teure Nachbehandlungen bei Beauty-OPs

Als einer der ältesten erhaltenen Texte der Welt, der so etwas wie eine Nasen-OP beschreibt, gilt der Papyrus Edwin Smith: Darin beschreiben ägyptische Ärzte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends verschiedene Operationstechniken, unter anderem auch, wie man eine gebrochene Nase so schient, dass sie wieder gerade zusammenwächst.

Diese frühe Form von rekonstruktiver Chirurgie hat zwar nichts zu tun mit der heutigen Milliarden-Industrie an Schönheitseingriffen, mit ihrem Versprechen von Erfolg, Lebensqualität und Zufriedenheit durch ein optimiertes Äußeres. Aber der Papyrus ist nur ein Beispiel aus zahlreichen frühen Schriften, die zeigen: Plastische Chirurgie ist so alt wie die Zivilisation selbst.

Heute wird an Körpern herumgeschnippelt wie nie zuvor. Hier ein Facelift, dort eine Straffung – oder gleich das Gesamtpaket in Form eines sogenannten Mommy-Makeovers. Das Bedürfnis, das eigene Aussehen mit Botox, Hyaluron oder durch chirurgische Eingriffe verändern zu lassen, wächst. Nach Hochrechnungen der International Society of Aesthetic Plastic Surgery könnte es in Deutschland 2021 rund 477.000 Schönheitsoperationen gegeben haben, dazu 606.000 sonstige ästhetische Eingriffe. Zehn Jahre zuvor waren es noch 185.000 OPs und 171.000 sonstige Eingriffe. Zahlreiche Prognosen zeigen, dass der Markt weiter wachsen wird.

Auch Schönheits-OPs können tödlich enden