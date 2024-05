Weniger Fleisch, mehr Umweltschutz Rettet die vegane Lebensweise das Klima?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat in diesem Jahr ihre Empfehlungen für den Konsum tierischer Lebensmittel neu gefasst. Statt bis zu 600 Gramm Fleisch in der Woche empfiehlt sie jetzt nur noch maximal 300 Gramm. Auch Eier stehen auf der Streichliste: Eines pro Woche empfiehlt die DGE nur noch.

Grund für die Änderungen sind nicht neue Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Risiken von Fleisch oder Eiern. Stattdessen sollen auf diese Weise laut DGE vor allem schädliche Umwelt- und Klimaeffekte reduziert werden. Ist der vollständige Verzicht auf Fleisch und Co also womöglich Teil der Antwort auf den menschengemachten Klimawandel? Wir haben drei Expertinnen und Experten gefragt, was sie davon halten.

Vegan für alle ist nicht automatisch am nachhaltigsten

Matin Qaim ist Professor für Agrarökonomie und leitet das Zentrum für Entwicklungsforschung (ZEF) der Universität Bonn. Er hat in einer Studie untersucht, wie nachhaltiger Fleischkonsum in Zukunft aussehen könnte. Er sagt: Veganismus für alle hieße, bestimmte Ressourcen zu vergeuden.

Pflanzliche Lebensmittel haben einen viel kleineren Klimafußabdruck als Lebensmittel tierischen Ursprungs. Wenn die Rettung des Klimas das einzige Ziel wäre, dann wäre Veganismus für alle ein sinnvoller Beitrag. Es gibt aber noch andere wichtige Ziele für mehr Nachhaltigkeit, zum Beispiel die Sicherung der Welternährung.

Ein erheblicher Teil der für die Landwirtschaft nutzbaren Fläche ist Grünland, das nur über die Tierhaltung für menschliche Ernährung verwertbar ist. Hinzu kommen Reststoffe aus der Lebensmittelproduktion, die in der Tierfütterung eingesetzt werden. Veganismus für alle hieße, diese Ressourcen ungenutzt zu vergeuden.

Zudem ist der komplette Verzicht auf tierische Produkte nicht für alle gesund. Kleine Mengen können vor allem bei Menschen mit erhöhtem Nährstoffbedarf das Risiko von Mangelkrankheiten senken. Kurzum: Deutlich weniger tierische Lebensmittel täten den meisten von uns und dem Planeten ohne Zweifel gut, aber Veganismus für alle ist deshalb nicht automatisch am nachhaltigsten.

Die Planetary Health Diet zeigt, wie wir uns gesund und innerhalb der planetaren Grenzen ernähren können

Saskia Wendt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Ernährungsteam von KLUG – der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. Sie sagt: Das bisherige Ausmaß des Fleischverzehrs ist nicht nur ungesund, sondern verursacht zahlreiche weitere Probleme.

Der Planet ächzt unter unserer aktuellen Ernährungsweise. Etwa 30 Prozent der menschengemachten Treibhausgasemissionen sind der Ernährung und Landwirtschaft zuzuschreiben. Davon gehen rund zwei Drittel auf das Konto tierischer Lebensmittel.

Das Ausmaß des Verzehrs an Fleisch ist nicht nur ungesund, sondern verursacht zahlreiche weitere Probleme, wie die Rodung von Wäldern für Weideland und Tierfutteranbau, den Ausstoß von Methan durch Wiederkäuer und ein erhöhtes Risiko für Zoonosen durch den engen Kontakt mit Wild- und Nutztieren. Die Ernährungsweise hin zu einer überwiegend pflanzenbasierten Kost zu verändern, schützt vor Herzkreislauferkrankungen und senkt das Risiko für Typ-2-Diabetes und Darmkrebs.

Die sogenannte Planetary Health Diet zeigt dabei auf, wie wir uns gesund und innerhalb der planetaren Grenzen ernähren können. Sie besteht hauptsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Nüssen und Saaten, lässt aber auch in geringen Mengen tierische Produkte, wie Milch, Fisch und Fleisch zu. Die Ernährungsweise muss also nicht vegan sein, um zahlreiche Win-win-Effekte zu erzielen – für das Klima und zum Schutz unserer Lebensgrundlagen.

Die Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft stellt eine enorme Belastung für den Planeten dar

Bernhard Watzl ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Bis 2022 leitete der Ökotrophologe das Institut für Physiologie und Biochemie der Ernährung am Max Rubner-Institut in Karlsruhe. Er sagt: Wenn wir die Umwelt schonen wollen, müssen wir unsere Ernährung jetzt umstellen.

Auf jeden Fall sollten pflanzliche Lebensmittel in unserer Ernährung eine noch größere Rolle spielen. Eine pflanzenbetonte Ernährung mit möglichst wenig verarbeiteten und saisonalen Lebensmitteln ist mit einer Verringerung der Umweltauswirkungen verbunden. Hingegen stellt die Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft im derzeitigen Ausmaß eine enorme Belastung für den Planeten dar.

In der Regel sind damit ein höherer Ressourceneinsatz von zum Beispiel Futtermitteln, Wasser und Landnutzung sowie negative Umweltwirkungen, etwa höhere Treibhausgasemissionen, Versauerung der Böden oder Verlust von Biodiversität, verbunden als bei der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel. Auch die Verarbeitung, die Lagerung, der Transport und die Verpackung von Lebensmitteln sowie Lebensmittelverschwendung sind zu beachten.

Wenn wir uns gesund ernähren und gleichzeitig die Umwelt schonen wollen, müssen wir unsere aktuell in Deutschland übliche Ernährung jetzt ändern. Das bedeutet aber nicht zwingend, vegan zu essen. Reichlich Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Samen, Nüsse, Vollkorngetreide, wenig tierische Lebensmittel – insbesondere rotes Fleisch –, ein geringerer Energiegehalt und geringer Verzehr verarbeiteter Lebensmittel wie Süßigkeiten und salziger Snacks sind sowohl gesundheitsfördernd als auch weniger umweltbelastend. Die neuen DGE-Empfehlungen geben hier eine gute Orientierung.