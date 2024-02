Wird es je Medikamente gegen Long Covid geben? „Viele Erkrankte würden von einer Psychotherapie profitieren“

Der Name steht für das Leiden nach der Krankheit: Long Covid. Unter diesem Namen werden Hunderte verschiedene Symptome zusammengefasst, die das Leben von Menschen, die eine Coronainfektion durchgemacht haben, nach der akuten Erkrankung belasten.

Die Symptome reichen von anhaltender Kurzatmigkeit oder Kopfschmerzen über Konzentrations- und Gedächtnisprobleme bis hin zu Muskelschwund und zur schwersten Form, dem gefürchteten Erschöpfungssyndrom ME/CFS, das die Betroffenen zur Inaktivität in abgedunkelten Zimmern zwingen kann. Doch gerade diese Vielzahl an Symptomen macht es so schwer, Long Covid als eine Erkrankung zu fassen. Deshalb konzentriert sich die Forschung derzeit darauf, Biomarker – das sind bestimmte Laborwerte – zu finden, die Long Covid eindeutig nachweisen könnten.

Christoph Kleinschnitz, Professor und Klinikleiter am Universitätsklinikum Essen, zweifelt daran, dass diese jemals gefunden werden. Wir haben mit dem Neurologen darüber gesprochen, warum das so ist und was das für die Einordnung von Long Covid und die Entwicklung von Therapien bedeutet.

Herr Kleinschnitz, wozu sind Biomarker, also gegenüber gesunden Menschen veränderte Laborwerte, so wichtig?

Biomarker sind zum Beispiel im Blut nachweisbar und können auf eine bestimmte organische Krankheit hindeuten. Von ihnen kennt die Medizin viele, zum Beispiel Cholesterin, Leberwerte, Kreatinin für bestimmte Nierenerkrankungen, das prostataspezifische Antigen (PSA) als ein Hinweis auf Krebs und viele mehr. Sie können helfen bei der richtigen Diagnostik eines Leidens, bei der Abgrenzung gegenüber anderen Erkrankungen und auch bei der Entwicklung von Medikamenten, die an der Ursache einer Krankheit ansetzen.