Zahnfüllungen aus Amalgam Riskante Quecksilberdämpfe lassen sich vermeiden

In gut einem Jahr ist wohl endgültig Schluss mit dem Quecksilber im Mund. Ab 2025 soll nach dem Willen der EU-Kommission die Verwendung von Amalgam-Füllungen europaweit verboten sein. Doch selbst wenn der umstrittene Füllstoff schon heute nicht mehr zum Einsatz käme, befände er sich „in 20 Jahren immer noch millionenfach in den Mündern“, sagt Hans-Werner Bertelsen. Er ist Zahnarzt in einer ambulanten Klinik in Bremen. Dort hat er immer wieder Patienten, die ihr Amalgam entweder komplett herausgebohrt haben wollen oder bei denen solche Füllungen repariert werden müssen. Bei beidem wird Quecksilberdampf frei, dessen gesundheitsschädliche Wirkung bekannt ist.