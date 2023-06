Zu hohe Werte? So bekommen Sie Ihren Blutdruck wieder in den Griff

Der Arzt sitzt vor Ihnen, schaut ernst: Im günstigeren Fall sagt er Ihnen, dass Ihr Blutdruck leider erhöht ist. Noch kein Bluthochdruck, aber er liegt schon im sogenannten hochnormalen Bereich, also über 130 mmHg. Im ungünstigen Fall liegt der obere Blutdruckwert, die Systole, sogar jenseits der 140-mmHg-Grenze, was bedeuten würde: Sie haben bereits einen Bluthochdruck. In beiden Fällen heißt es: So kann es nicht bleiben, der Druck muss wieder auf Normalniveau. Denn auf lange Sicht ist Bluthochdruck gefährlich. Je länger er besteht, desto höher ist das Risiko für Organschäden wie Erblindung, Herzschwäche und Niereninsuffizienz.