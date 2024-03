Hören oder Lesen? Ein Blick ins Gehirn zeigt, wann mehr vom Text hängen bleibt

Das Kind lauscht schon dem dritten Hörspiel in Folge. Zur Abwechslung mal zu einem Buch greifen? Keine Lust. Viele Kinder und Jugendliche hören sich heute lieber etwas an, als zu lesen. Ein Grund zur Sorge für die Eltern? „Nein, erstmal nicht“, sagt Fatma Deniz, Professorin am Fachgebiet Sprache und Kommunikation in Biologischen und Künstlichen Systemen an der Technischen Universität Berlin (TU). „Wir haben festgestellt, dass gehörte und gelesene Informationen im Gehirn an den gleichen Stellen und auf sehr ähnliche Weise repräsentiert werden.“ Allenfalls, wenn es darum geht, Rechtschreibung zu lernen, habe das Lesen Vorteile.