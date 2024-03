Putins heimlicher Krieg Wie Russland Europas Demokratien unterwandert

Wie an den meisten Wochentagen stapft der kräftige Mann auch an diesem Freitag im Oktober 2022 durch das verschneite Tromsø. Sein Ziel: die Universität der norwegischen Kleinstadt. Dort forscht er, der brasilianische Wissenschaftler José Assis Giammaria, über Sicherheitspolitik in der Arktis. Doch plötzlich surrt eine Drohne wenige Meter über seinem Kopf. Sie filmt, wie zwei Beamte schnell auf Giammaria zugehen, ihn an den Händen packen und wenige Augenblicke später in Handschellen abführen.

Wenige Tage später enthüllte die Nachrichtenagentur AP, dass sich hinter dem Wissenschaftler José Assis Giammaria der russische Agent Michail Mikuschin verbirgt, der für den Militärgeheimdienst GRU spioniert haben soll. Dabei berief sich AP auf einen Sprecher der norwegischen Sicherheitspolizei. Er ist einer von Dutzenden russischen Agenten, die in den letzten Monaten in Europa enttarnt wurden.

Der inhaftierte Mikuschin ist nur ein Teil eines komplexen Puzzles. Der russische Staat hat in den letzten Jahren begonnen, die europäischen Gesellschaften heimlich zu unterwandern. Dabei setzt er nicht immer auf Spione wie Mikuschin.

Russland orchestriert Desinformationskampagnen auf Social Media

Russland rekrutiert Abgeordnete für das EU-Parlament, finanziert rechtsextreme Gruppen, orchestriert Desinformationskampagnen von Social-Media-Accounts bis auf die Titelseiten europäischer Zeitungen und beeinflusst so, wie Menschen denken und wählen.

Anfang Februar warnte das EU-Parlament in für Diplomaten deutlichen Worten vor Putins Versuchen, Demokratien auf dem ganzen Kontinent zu „zersetzen“. In einer Erklärung hieß es: „Die Abgeordneten bekräftigen ihre Empörung darüber, dass Russland – oft unter Verletzung der Gesetze der EU-Mitgliedstaaten – Wege gefunden hat, Parteien, Politiker und Bewegungen in mehreren Ländern zu finanzieren, mit der Absicht, in deren interne Prozesse einzugreifen.“

Der ukrainische Politikwissenschaftler Anton Schechowzow forscht seit Jahren zur russischen Einflussnahme. Im Gespräch mit Investigate Europe sagt er, für das Putin-Regime seien die diesjährigen Europawahlen ein „Testfeld“. Dessen Ziel sei es, die politische und öffentliche Unterstützung für die Ukraine zu brechen. „Sie werden wahrscheinlich versuchen, Panik zu verbreiten und behaupten, dass diejenigen, die Waffen an die Ukraine liefern wollen, Europa in einen Krieg mit Russland ziehen.“

Die russischen Störaktionen richten sich daher gegen Staaten, die den ukrainischen Verteidigungskampf unterstützen. Dazu zählen neben Deutschland auch Frankreich und Italien. „Sie sind der wirtschaftliche Motor der EU“, sagt Schochowzow. „Politisch sind sie die Länder mit der stärksten Stimme in Europa.“

Wie nahe das Putin-Regime dem Brüsseler Machtzentrum bereits kommt, zeigte sich Ende Januar. Damals deckten Journalisten der Rechercheplattform The Insider auf, dass die lettische Europaabgeordnete Tatjana Ždanoka jahrelang für den russischen Geheimdienst FSB gearbeitet habe.

Das Europäische Parlament veröffentlichte Anfang Februar eine Statement. Die Brüsseler Beamten gehen demnach davon aus, dass zahlreiche weitere Abgeordnete „wissentlich den Interessen Russlands dienen“. Bereits 2022 hatte ein ungarisches Gericht einen ehemaligen Europaabgeordneten zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er soll jahrelang für das russische Regime in den EU-Institutionen spioniert haben.

Nach der Europawahl könnten mehr Russlandfreunde denn je im Parlament sitzen

Die jüngsten Prognosen zeichnen ein düsteres Bild. Kürzlich orakelten mehrere Meinungsforschungsinstitute, dass die rechtsextreme Fraktion im Europaparlament so stark werden könnte wie nie zuvor. Dann säßen mehr Russlandfreunde denn je im Europäischen Parlament. Auch die AfD könnte dann deutlich mehr Abgeordnete nach Brüssel schicken. Schon heute pflegen einige von ihnen enge Kontakte zu Putin-Vertrauten.

Anfang Februar deckte der Spiegel auf, dass ein Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten bei einem Oberst des russischen Geheimdienstes FSB um „finanzielle Unterstützung“ warb, um die Klage seiner Partei gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine zu finanzieren.

Sowohl in Deutschland als auch in Frankreich pflegen rechte Politiker enge Kontakte nach Russland

In Frankreich ermitteln die Behörden gegen den ehemaligen Europaabgeordneten Jean-Luc Schaffhauser. Dieser soll laut Le Monde im Vorfeld der Europawahlen eine pro-russische Kampagne koordiniert haben.

Die Verbindungen reichen teilweise Jahre zurück. Bereits 2014 soll Schaffhauser dem rechtsextremen Front National mit Hilfe einer russischen Bank einen Kredit in Höhe von 9,4 Millionen Euro verschafft haben.

Das französische Parlament untersuchte im vergangenen Jahr die Verbindungen des Front National zum Putin-Regime. In seinem Abschlussbericht stellte es fest, dass Russland die Partei von Marine Le Pen als „Kommunikationskanal“ benutze, um „eine langfristige Desinformationskampagne“ in Frankreich zu führen.

Doch das ist nicht der einzige Kanal, den Russland nutzt. Kürzlich entdeckten französische Analysten ein Netzwerk von fast 200 Webseiten, die Falschinformationen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verbreiteten.

Auch das Auswärtige Amt hat kürzlich einen digitalen Angriff auf die europäische Demokratie aufgedeckt. Eine Analyse des Ministeriums ergab, dass auf X, ehemals Twitter, rund 50.000 Fake-Accounts innerhalb von vier Wochen mehr als eine Million Tweets absetzten, in denen die Bundesregierung wegen ihrer Waffenlieferungen an die Ukraine scharf angegriffen wurde.

Wenig später, auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang Februar, warnte der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas: „Wir können es uns nicht leisten, dass ausländische Akteure die Meinungen unserer Bürger manipulieren und die Saat der Spaltung und des Hasses im Herzen unserer Demokratien säen.“

Auch außerhalb der digitalen Welt führt Russland heimlich Kampagnen durch, um die Gesellschaft zu spalten und Extremisten zu unterstützen. In Spanien finanzierten Kreml-nahe Oligarchen die radikale katholische Lobbygruppe CitizenGo, die gegen Frauen- und LGBT-Rechte kämpft.

„Ich glaube, es ist mir gelungen, Zweifel bei den Euro-Atlantikern zu säen“

Dass nicht immer klar ist, ob und wie der russische Staat agiert, zeigt auch der Fall von Pablo González. Er war als Reporter für die spanische Zeitung Publico in Polen unterwegs, als ihn polnische Beamte im Februar 2022 festnahmen. Sie verdächtigten González, die Tochter des ermordeten russischen Oppositionsführers Boris Nemzow, Zhanna Nemzowa, auszuspionieren.

Nach Angaben der russischen Plattform Agentstvo heißt Pablo González in Wirklichkeit Pawel Rubzow. Die Behörden hätten sein Telefon und seinen Computer durchsucht und Nachrichten gefunden, die der vermeintliche Agent an den russischen Geheimdienst GRU geschickt habe. „Ich glaube, es ist mir gelungen, Zweifel bei den Euro-Atlantikern zu säen“, soll es in einer der Nachrichten geheißen haben. Die polnischen Behörden lehnten eine Stellungnahme ab.

Doch González (oder Rubzow) besitzt über seine Eltern sowohl einen russischen als auch einen spanischen Pass. Seit zwei Jahren sitzt er in Untersuchungshaft. Die Organisation Reporter ohne Grenzen fordert seine Freilassung. Auch die spanische Regierung wandte sich kürzlich an ihre polnischen Kollegen und forderte sie auf, „ein für alle Mal“ zu zeigen, ob sie die angebliche Spionage beweisen könnten.

Spione sammelten Informationen über Verteidigung und kritische Infrastruktur

In Tromsø zählt der norwegische Polizeisicherheitsdienst inzwischen mindestens 35 Personen, die in den letzten Jahren in Europa verfolgt wurden, weil sie im Auftrag Russlands gehandelt haben sollen. Sie sammelten Informationen über Verteidigungsfähigkeiten und kritische Infrastruktur. Wie Russland dieses Wissen nutzen könnte, um die Wahlen in der EU zu beeinflussen, ist unklar.

Der Leiter des norwegischen Inlandsgeheimdienstes (PST), der für die Verhaftung von Michail Mikuschin auf den Straßen von Tromsø verantwortlich war, Gunnar Fugelsø, ist sich aber im Gespräch mit Investigate Europe sicher: Russland geht bei seinen Geheimdienstoperationen in Europa immer größere Risiken ein.