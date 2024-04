Achillesferse der USA im Pazifik Warum die Nato Hawaii nicht schützt

Die USA übernehmen seit Gründung der Nato eine Führungsrolle in dem Sicherheitsbündnis. Und trotzdem gibt es ausgerechnet hier eine verwundbare Stelle: Hawaii. Weil der US-Bundesstaat im Pazifischen Ozean, und nicht im Nordatlantik liegt, ist er bisher ausgeschlossen. Neben der kollektiven Verteidigung – dem Herzstück der Allianz – spielt auch die Abschreckung potenzieller Angreifer eine große Rolle.

Nachdem nicht mehr nur Russland als Gefahr für den Westen gilt, sondern zunehmend auch das Erstarken Chinas Sorge bereitet, plädieren immer mehr außenpolitische Experten dafür, Hawaii in die Nordatlantische Sicherheitsallianz einzubeziehen.

Hintergrund dafür ist, dass Peking den Inselstaat Taiwan mit seinen 23 Millionen Einwohnern als abtrünnige Provinz betrachtet, die über kurz oder lang wieder Teil Chinas werden soll – unter Umständen auch mit militärischem Druck.

Käme es in der Folge zu einem Konflikt mit den USA, könnte Hawaii in die Schusslinie geraten. In dem Urlaubsparadies haben die USA mit Pearl Harbor einen großen Marinestützpunkt, der auch im Zweiten Weltkrieg bereits im Visier von Angreifern war – in diesem Fall Japan.

Eine Ausweitung als Abschreckung für China

Den Japanern gelang es 1941, bei einem Angriff einen Großteil der amerikanischen Pazifikflotte auszuschalten. In der Folge trat die USA in den Zweiten Weltkrieg ein.

Auch das Hauptquartier des Indopazifischen Kommandos nordwestlich von Honolulu könnte potenziell ein Ziel für einen militärischen Gegner sein. Als oberste Kommandodienststelle hat es den Befehl über die gesamten, regulär in der Region stationierten Truppen der USA.

Sollte Hawaii erneut angegriffen werden, so wären andere Nato-Mitglieder derzeit nicht dazu verpflichtet, die USA militärisch zu unterstützen. Im Gespräch mit CBS News sagte John Hemmings, Direktor der Denkfabrik Pacific Forum: Eine Ausweitung der Nato auf Hawaii könnte als „Element der Abschreckung“ dienen, das dazu beitragen könnte, eine chinesische Invasion in Taiwan zu verhindern.

Jakub Janda ist Direktor der Denkfabrik European Values Center for Security Policy.

Hemmings sprach sich zudem dafür aus, dass der Nato-Artikel 5 auch Guam, ein nicht eingemeindetes US-Territorium, das nördlich von Papua-Neuguinea und über 6000 Kilometer westlich von Hawaii liegt, abdecken sollte.

Experten sagen: Auch die Pazifikinsel Guam sollte in den Nato-Artikel 5 zur kollektiven Verteidigung aufgenommen werden. © picture alliance / Allen/Simmon/EO-1/NASA/dpa/Allen/Simmon

Die Insel, die sich in der Vergangenheit immer wieder nordkoreanischen Drohungen ausgesetzt sah, beheimatet wichtige US-Luftwaffen- und Marinestützpunkte. Darunter die Andersen Air Force Base, von der aus die USA ihre B-1-, B-2- und B-52-Bomber über den Indopazifik starten können.

Erweiterung würde Bündnis „stärken“

Auch Jakub Janda, Direktor der Denkfabrik European Values Center for Security Policy in Prag, sagte dem Tagesspiegel, dass die Europäer es ihren „amerikanischen Freunden anbieten“ sollten, den kollektiven Verteidigungsschirm der Nato auf Hawaii und Guam auszudehnen und sicherzustellen, „dass jeder chinesische Angriff dort eine gemeinsame Reaktion von 32 Verbündeten auslöst“.

Denn würde China Taiwan angreifen, so besteht laut Janda „die militärische Notwendigkeit“, Guam als US-Militärstützpunkt zu eliminieren. „Wenn China Guam angreift, das unter dem Dach der Nato steht, wird es den Europäern schwerfallen, Peking nicht hart zu sanktionieren.“

Da die freie Welt erneut bedroht ist, sollten alle Maßnahmen gefördert werden, die die Beziehungen zwischen freien und demokratischen Ländern stärken. Alan Mendoza, Leiter des Think-Tanks der Henry Jackson Society

Laut Alan Mendoza, der den Think-Tank der Henry Jackson Society in London leitet, würde eine Ausweitung von Artikel 5 auf Hawaii das westliche Bündnis kräftigen. „Da die freie Welt erneut bedroht ist, sollten alle Maßnahmen gefördert werden, die die Beziehungen zwischen freien und demokratischen Ländern stärken“, sagte er dem US-Magazin, „Newsweek“.

Letzteres ist vor allem im Hinblick auf die anstehenden Wahlen in den USA essenziell. Denn Donald Trump, aller Voraussicht nach republikanischer Präsidentschaftskandidat, drohte bereits, er werde Russland im Falle seines Wahlsieges „ermutigen“, mit Bündnismitgliedern, die die festgelegten finanziellen Beiträge nicht einhalten, „zu tun, was zum Teufel“ es wolle.

Gibt es einen Konsens für die Erweiterung?

Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte gegenüber dem US-Sender CNN zwar, dass Hawaii nicht unter Artikel 5 fällt, sagte jedoch, dass Artikel 4 jede Situation abdecken sollte, die Hawaii betreffen könnte. Dieser besagt, dass Mitglieder sich beraten werden, wenn „die Unversehrtheit des Gebietes, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht sind“.

Auf der Insel Guam befinden sich wichtige US-Luftwaffen- und Marinestützpunkte. © imago/Kyodo News/imago

Eine Vertragsänderung zur Einbeziehung Hawaiis werde wohl kaum einen Konsens finden, sagte der Sprecher. Denn andere Nato-Mitglieder hätten ebenfalls Gebiete außerhalb der in Artikel 5 festgelegten Grenzen.

Beispielsweise beteiligte sich die Nato nicht am Krieg zwischen Großbritannien und Argentinien im Jahr 1982, nachdem argentinische Truppen auf den Falklandinseln, einem umstrittenen britischen Territorium im Südatlantik, einmarschiert waren.

Luis Simon, Direktor des Forschungszentrums für Sicherheit, Diplomatie und Strategie an der Brussels School of Governance in Belgien, verwies in diesem Zusammenhang jedoch auf die Reaktion des Bündnisses nach den Anschlägen vom 11. September 2001.

Auch im Falle eines Angriffs auf Hawaii oder Guam würde er erwarten, „dass die Vereinigten Staaten versuchen, eine Koalition der Willigen zusammenzustellen, an der vor allem – aber sicherlich nicht ausschließlich – regionale Verbündete beteiligt“ wären.