Afghanistans Frauen unter den Taliban Freiheit gibt es nur für Fremde

Am Kabuler Flughafen herrscht reges Kommen und Gehen. Die meisten Reisenden sind afghanische Familien. Doch wer genau hinschaut, wird auch einige ausländische Gesichter finden. In den letzten zwei Jahrzehnten handelte es sich bei den Ausländern meist um NGO-Mitarbeiter, Söldner oder Botschaftspersonal. Doch seit die militant-islamistischen Taliban regieren, fallen die wenigen ausländischen Gesichter auf. Es sind Menschen, die in Afghanistan Urlaub machen.