Als freiwilliger Helfer in der Ukraine „Ich habe mir einfach ein Zugticket gekauft“

Sie haben im Sommer vier Wochen in der Ukraine als freiwilliger Helfer verbracht. Wie kam es dazu?

Seit dem Kriegsausbruch war es schon meine dritte Reise, diesmal die längste. Vergangenen Sommer im Urlaub an der Côte d’Azur habe ich mich dort wie in einer Parallelwelt gefühlt. So nah an Deutschland findet ein schrecklicher Angriffskrieg statt. Da konnte ich nicht so tun, als sei alles normal.