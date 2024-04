„Am Anfang waren alle ein bisschen schüchtern“ Wie sich ein Pornostar für ukrainische Kriegsveteranen einsetzt

Beim Fotoshooting im Opernhaus trägt Julija Seniuk ein Abendkleid mit tiefem Dekolleté, aber nichts allzu Aufreizendes. Die zwölf Männer sind in klassische Anzügen gekommen, die die Organisatoren des Shootings für sie bereitgestellt haben.

„Wir haben uns kaum wiedererkannt, als wir uns umzogen, das war sehr überraschend und lustig!“, sagt der 31-jährige Oleksiy Tchub, der in der Nähe von Bachmut schwer verwundet wurde. Einige geben zu, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen so eleganten Anzug tragen.

Das Ziel des Fotoshootings: ein Wandkalender mit Fotos von Julija Senjuk und kriegsversehrten ukrainischen Soldaten. Julija Senjuk gehört zu den 100 besten Pornodarstellern der berühmten Website Pornohub.

Der Verkaufserlös des Kalenders soll einem Rehabilitationszentrum zugute kommen. Julija Senjuk und ihre Freunde, ein Fotograf und eine Visagistin, hatten die Idee zu diesem Fotoprojekt, das nicht überall gut ankam. Eine Pornodarstellerin und ukrainische Soldaten? Wie passt das zusammen? Das Projekt löste eine heftige Debatte aus. Viele halten es für unanständig und unpassend, dass ein Pornostar sich für Veteranen einsetzt.

Auch die Verantwortlichen im Kiewer Opernhaus - der Ort, an dem das Shooting stattfinden sollte - waren nicht gleich begeistert. Das klassische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert befindet sich mitten im Zentrum der Stadt.

Das Shooting fand in einem Opernhaus statt. © Instagram/Josephine Jackson

Julija Senjuk wollte das Shooting hier machen, weil „die Architektur sehr kunstvoll ist. Ich wollte die Jungs als hübsche, elegante, selbstbewusste Männer darstellen, nicht als gequälte Opfer“. Einer der stellvertretenden Direktoren des Hauses war dagegen, der Chef selbst zögerte, stimmte aber schließlich zu. Allerdings erlaubte er die Dreharbeiten nur im Foyer.

Einige der Soldaten, die an dem Shooting teilnehmen, haben Arm- oder Beinprothesen, andere bereiten sich gerade auf eine Prothese vor, wie Oleksij Tchub. Sein Arm musste vollständig bis zur Schulter amputiert werden. „Seltsamerweise war das für mich kein großes Problem. Dann also ohne Arm, sagte ich mir.“ Oleksij macht alles, was er vorher auch gemacht hat: Er schwimmt, geht angeln, und er nimmt auch an Sportwettkämpfen für Veteranen teil.

Die Soldaten hier haben Glück, dass sie das einzige Zentrum für komplexe Endoprothetik, Osteointegration und Bionik in der Ukraine besuchen dürfen. Sie werden nicht mit gewöhnlichen mechanischen Prothesen, sondern mit bioelektrischen Prothesen versorgt. Mit ihnen kann ein Mensch nahezu ohne Einschränkungen leben, selbst die Feinmotorik funktioniert.

Ein bioelektrisches Bein kostet zwischen 25.000 und 80.000 Euro, eine Hand zwischen 50.000 und 150.000 Euro, denn die Handfläche ist komplex aufgebaut und erfüllt viele Funktionen. Die Vorbereitung auf die Prothetik und die Rehabilitation sind ebenfalls sehr teuer. Allerdings stellt der Staat nur höchstens 45.000 Euro pro verwundetem Soldat zur Verfügung.

Julija Seniuk lockt Spender mit Sexspielzeug

Der Rest kommt durch wohltätige Beiträge zusammen. Nach Angaben des Leiters des Zentrums, Wjatschelaw Saporozhez, wird das Zentrum von mehreren sehr reichen Personen unterstützt, die anonym bleiben möchten. Auch Soldaten posten Hilfegesuche in sozialen Netzwerken. Viele posten dort gerne ihre Fotos mit der Pornodarstellerin, in der Hoffnung, zusätzliche Beachtung zu erlangen.

Julija Seniuk selbst hat in Kooperation mit einem Sexshop das Sammeln von einer Million Griwna (25.000 Euro) angekündigt. Sie fordert ihre Anhänger in den sozialen Netzwerken auf, zu spenden, um im Gegenzug an der Verlosung von Sexspielzeug teilzunehmen. Dieses wurde von mehreren europäischen Herstellern kostenlos zur Verfügung gestellt. Je länger der Krieg dauert, desto ungewöhnlicher werden die Spendenaktionen.

Doch Julijas Hauptmission als Botschafterin ist es nicht, Geld zu sammeln, sondern den Soldaten zu helfen, den Sinn des Lebens wiederzufinden. Sie besucht regelmäßig das Endoprothesenzentrum und hat sich bereits mit der Funktionsweise einer bioelektrischen Prothese vertraut gemacht.

Das erste Treffen mit den Patienten fand im Schwimmbad statt, das ein wichtiger Bestandteil des Rehabilitationsprogramms ist. Einer der Soldaten erkannte Julija sofort, was, wie sie erzählt, die Stimmung etwas entspannte.

„Am Anfang waren alle ein bisschen schüchtern - sowohl ich als auch die Männer. Ich bin keine Psychologin, deshalb war ich besorgt, ob ich richtig mit ihnen reden würde, ob ich sie mit meinen Worten verletzen würde. Ich war nicht sofort bereit, sie über den Krieg zu befragen“, erzählt Julija.

Inzwischen aber seien sie gute Freunde geworden. Julija kennt ihre Lebensgeschichten und hat sich an ihren schwarzen Humor gewöhnt. „Die Soldaten scherzen sogar über ihre fehlenden Gliedmaßen. Ein beinloser Soldat kann von seinen Mitstreitern eingeladen werden, mit ihnen Fußball zu spielen, und ein armloser Soldat wird oft gefragt, wo er seinen Arm gelassen hat.“ Die Pornodarstellerin kennt bereits einige der Ehefrauen ihrer Kameraden, und manchmal machen sie Fotos von ihren Männern mit ihr.

Fotoprojekt löst Debatte aus

Wjatscheslaw Saporoschets, der Leiter des Zentrums, sagt, dass nur eine Ehefrau anfangs dagegen war, dass ihr Mann mit Josephina kommuniziert, selbst in einer so harmlosen Umgebung. Schließlich stimmte sie aber nicht nur zu, sondern verteidigte die Pornodarstellerin auch gegen Attacken in sozialen Netzwerken.

Übrigens ist in der Ukraine die Pornoindustrie verboten. Deshalb geht Julija Senjuk zu Dreharbeiten in die Tschechische Republik und nach Ungarn. Im Jahr 2022 - mitten im Krieg - schrieben die Ukrainer eine Petition - einen Appell an Präsident Selenskyj mit der Forderung, Pornos zu entkriminalisieren.

Bislang ist das Thema jedoch noch nicht erledigt. „Wahrscheinlich ist es im Moment nicht das wichtigste Thema auf der Tagesordnung. Aber ich hoffe, dass nach dem Krieg die Pornoproduktion legalisiert wird. Ich würde es lieber mögen, in der Ukraine Steuern zu zahlen.“