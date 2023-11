Tagesspiegel Plus Milei wird neuer Präsident in Argentinien : Wer ist der Mann, der den Sozialstaat „mit der Kettensäge“ zerstören will?

Mit ultraliberaler Politik will der selbsternannte „Anarchokapitalist“ die zweitgrößte Wirtschaft Südamerikas radikal verändern. Der Politneuling plant die Einführung des Dollars und einen sozialen Kahlschlag.