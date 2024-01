Angriffe der jeminitischen Miliz im Roten Meer „Die Huthis sind keine Marionetten des Irans“

Herr Heibach, die USA und Großbritannien greifen Stellungen der Huthis im Jemen an. Dennoch attackiert die Miliz nach wie vor den Schiffsverkehr im Roten Meer. Warum lassen sich die Islamisten nicht beeindrucken?

Weil die Huthis sich im Klaren darüber sind, dass die gegen sie eingesetzten militärischen Mittel ihnen letzten Endes nicht gefährlich werden können. Und sie profitieren davon, was derzeit in der Region passiert.