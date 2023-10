Antisemitischer Mob in Dagestan „Juden haben gefühlt keine sichere Heimstätte mehr“

Herr Lagodinsky, was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder eines anti-jüdischen Mobs am Flughafen Machatschkala in der russischen Teilrepublik Dagestan gesehen haben?

Mir kamen dabei sehr viele Bilder, sehr viele historische Bilder in den Sinn. Die Welt war am Sonntagabend Zeuge der Live-Übertragung eines Pogroms gegen Juden, wie es sie in der Geschichte des Zarenreiches und der Sowjetunion immer wieder gegeben hat. Ich dachte etwa an das anti-jüdische Kischinjow-Massaker von 1903.