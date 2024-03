Argentiniens Frauen gegen Präsident Milei „Anti-Feminismus ist sein Regierungsprogramm“

Eigentlich ging es Javier Milei in seinem Wahlkampf vor allem um die Wirtschaft. Er wollte die Inflation beenden, Staatsausgaben minimieren und, so zumindest der Plan, Argentinien aus der endlosen Krise holen. Sein Hauptfeind dabei: die „Kaste“, wie er die peronistischen Vorgängerregierungen und alle jene nennt, die in seinen Augen von ihnen profitiert haben.