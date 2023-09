Aserbaidschan und Bergkarabach „Der Angriff wird seit Wochen vorbereitet“

Explosionen und Schüsse sind zu hören, dazu Sirenengeheul: Aserbaidschan hat an diesem Dienstag begonnen, Stepanakert, die Hauptstadt Bergkarabachs, sowie weitere Städte des Gebiets zu bombardieren – um es zurückzuerobern. Zahlreiche Videos in Sozialen Netzwerken zeigen den Überfall. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium selbst sprach von einem „Anti-Terror-Einsatz“. Am Nachmittag erklärte ein Sprecher des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew, die grundlegenden Ziele der Operation seien erreicht und die militärischen Ziele neutralisiert worden.

Die südkaukasische Region Bergkarabach gilt offiziell als Teil Aserbaidschans, ist aber ausschließlich von ethnischen Armeniern bewohnt und nicht unter Bakus Kontrolle.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan streiten sich seit über 100 Jahren um die Zugehörigkeit Bergkarabachs. Zum ersten Krieg kam es von 1992 bis 1994; 2020 gab es den zweiten Krieg, der nach sechs Wochen mit einer von Russland vermittelten Waffenruhe endete und bei dem Aserbaidschan ein Gebietsdrittel erobern konnte.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage:

Warum greift Aserbaidschan gerade jetzt an?

Im Dezember 2022 brachte Aserbaidschan den Latschin-Korridor, die einzige Landverbindung zwischen Armenien und Bergkarabach, unter seine Kontrolle. Ab Juni verhinderte Baku die Zufuhr von Medikamenten, Nahrungsmitteln und Treibstoff. Das Ziel: Bergkarabach „auszuhungern“, die Bevölkerung in die Flucht zu treiben, die Verbleibenden immens zu schwächen. Armenien erklärte indes, keinerlei Soldaten mehr vor Ort zu haben.

Fliehen vor Schüssen und Explosionen in Stepanakert: Russland hat sich als Schutzmacht zurückgezogen. © REUTERS/ARTSAKH PUBLIC TV

„Der Angriff wird seit Wochen vorbereitet“, sagt Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). „Ich sehe eine systematische Politik vonseiten Aserbaidschans, Bergkarabach zu übernehmen. Erst vor Kurzem sind Waffen aus Israel angekommen.“

Außerdem gibt es geopolitische Gründe für den jetzigen Zeitpunkt: Bislang war Russland die Schutzmacht der Armenier, doch das Bündnis zwischen den beiden Ländern hat tiefe Risse bekommen. Dass Moskau den Bergkarabach-Armenier nicht mehr zu Hilfe eilt, zeigte sich bereits bei der Latschin-Blockade, als friedenssichernde russische Soldaten nichts gegen das Vorgehen der Aserbaidschaner unternahmen.

Stefan Meister ist Leiter des Zentrums für Ordnung und Governance in Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

Deswegen kann sich Baku sicher sein: Diesmal wird Russland die Armenier nicht unterstützen. 2020, als Aserbaidschan zuletzt Bergkarabach angegriffen hatte, sah das noch anders aus.

Ein weiterer gewichtiger Grund: Im Zuge des russischen Angriffskriegs hat die EU die Beziehungen zu Aserbaidschan intensiviert, um russisches Gas mit aserbaidschanischem zu ersetzen.

Es gab somit bereits einzelne Stimmen, die warnten, Aserbaidschan würde in puncto Bergkarabach eine ähnliche Strategie verfolgen wie Russland bei der Ukraine: Die Wirtschaft des Westens energiepolitisch von sich abhängig machen – und dann einen Angriffskrieg starten.

Wer ist mit wem verbündet?

Der engste Verbündete Aserbaidschans ist sein Bruderstaat, die Türkei. Ankara unterstützt Baku mit Waffen und Geheimdienstinformationen. Die Türkei und Armenien hingegen sind historische Feinde.

Die Schutzmacht der Armenier war bislang Russland, das dennoch stets gute Kontakte zu Aserbaidschan pflegte – und diese nun intensivieren will. Dafür löst es sich von den Armeniern.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev: Armenien spielt geoökonomisch keine Rolle. © Foto: AFP/Uncredited

Die EU und Amerika sind zwar nicht offiziell positioniert, aber kulturell bedingt den Armeniern näher. Insbesondere in Frankreich hat die armenische Diaspora eine große Lobby, außerdem in den USA. Aus wirtschaftlichen Gründen ist für den Westen aber eine Zusammenarbeit mit dem Öl- und Gas-Land Aserbaidschan wesentlich interessanter; das bettelarme Armenien spielt geoökonomisch keine Rolle.

Warum lässt Russland Armenien fallen?

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine wird Moskaus Position im Südkaukasus immer schwächer. Es ist kein Zufall, dass Baku die jetzigen Kampfhandlungen mit den gleichen Vokabeln benennt, wie der Kreml seine Aggression gegen die Ukraine: „antiterroristische Aktion“.

Russland braucht jeden nicht-westlichen Verbündeten, also auch Aserbaidschan, und noch viel wichtiger: die Türkei. Deswegen lässt der Kreml den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew gewähren.

Russland braucht den Nord-Süd-Korridor in den Iran über Aserbaidschan sowie die Türkei als alternative Handelsroute. Stefan Meister, Südkaukasus-Experte bei der DGAP

Außerdem: „Russland braucht den Nord-Süd-Korridor in den Iran über Aserbaidschan sowie die Türkei als alternative Handelsroute, was es kompromissbereiter macht“, sagt Meister von der DGAP.

Das weiß auch Armenien: „Unsere Abhängigkeit von Russland in Sicherheitsfragen war ein strategischer Fehler“, sagte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan kürzlich in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung La Repubblica. Jerewan sucht nun die Nähe zu Europa und den USA, mit denen es zuletzt gar eine gemeinsame Militärübung abgehalten hat, was Moskau den Armeniern wiederum vorwirft und als Begründung verwendet, sie nicht mehr zu unterstützen.

Droht ein regionaler Großkonflikt und kann der Westen das verhindern?

Dem Konflikt um Bergkarabach wurde immer nachgesagt, das Potenzial zu einem Stellvertreterkrieg zu haben. Doch: „Wenn nicht Armenien angriffen wird, wird Iran nicht eingreifen“, prognostiziert Meister. „Ansonsten einigen sich die Türkei, Russland und Aserbaidschan; und der Westen wird bedauern, was dort passiert“, sagt er weiter. In der Vergangenheit seien weder die USA noch die EU nicht bereit gewesen, eine entscheidende Rolle in der Konfliktlösung zu spielen, so Meister. „Man sieht diesen Konflikt als nicht so zentral an und ist eher mit der Ukraine beschäftigt.“

Es bedürfte schneller und wirksamer Sanktionen, um bei den aserbaidschanischen Entscheidungsträgern eine Handlungsänderung zu bewirken. Tessa Hofmann, Armenologin

„Falls der Westen einen regionalen Großkonflikt verhindern will, könnte er es. Aber er wird es nicht durch bloße Appelle erreichen“, sagt die Soziologin und Armenologin Tessa Hofmann, die viele Jahre für das Osteuropa-Institut der FU Berlin wissenschaftlich tätig war. Denn in der Vergangenheit habe Aserbaidschan Warnungen des Westens stets ignoriert. „Es bedürfte schneller und wirksamer Sanktionen, um bei den aserbaidschanischen Entscheidungsträgern eine Handlungsänderung zu bewirken“, sagt sie.

Tatsächlich gibt es für Aserbaidschan keinen Grund, auf die Ermahnungen des Westens zu hören. Baku weiß genau, dass Europa Bakus Gas will.

Außerdem verfolgt Aserbaidschan seit jeher eine neutrale Außenpolitik, in der es gute Beziehungen zu sämtlichen Ländern pflegt – ganz egal, welche Himmelsrichtung und Region – und sich zugleich an niemanden fest bindet. Das Kalkül dahinter ist leicht zu erkennen: Sich niemanden anpassen müssen, da man bereits genug andere Freunde hat.