Außenminister Blinken reist nach Peking Die drei größten Streitpunkte der USA und China

Das Gespräch vor dem Gespräch lief schon mal nicht so gut. Am kommenden Sonntag will US-Außenminister Antony Blinken für zwei Tage nach Peking reisen. Vorab tauschte er sich dazu telefonisch am Mittwoch mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang am Telefon aus. Doch statt klärender Worten gab es nur neue Spannungen.

Qin forderte die Vereinigten Staaten auf, sich nicht länger in chinesische Angelegenheiten einzumischen und die Sicherheit des Landes zu gefährden. Chinas Kernanliegen wie die Taiwan-Frage müssten respektiert werden, teilte das Außenministerium in Peking mit.

Seine erste Reise Anfang Februar hatte Blinken abgesagt, nachdem das US-Militär einen mutmaßlichen Spionage-Ballon Chinas vor der amerikanischen Küste abgeschossen hatte, der Militärbasen überwacht haben soll. Peking bestreitet die Vorwürfe und sprach von einem „Forschungsballon für zivile Zwecke“. Nun also wird das große Treffen in Peking nachgeholt – Streitthemen gibt es zwischen den beiden Großmächten genug.

Vor einigen Tagen löste ein Zwischenfall mit Militärflugzeugen beider Länder über dem Südchinesischen Meer neue Diskussionen aus. Die US-Regierung warf China ein aggressives Abfangmanöver vor. Kurz darauf meldeten die USA einen Vorfall zwischen zwei Schiffen in der Taiwanstraße.

Die US-Regierung betonte mehrfach, derartige Zwischenfälle könnten zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen – es sei daher enorm wichtig, die Kommunikationskanäle zwischen Washington und Peking und auch zwischen den Militärs beider Staaten offenzuhalten. Die USA sind der wichtigste Verbündete der Insel-Demokratie Taiwan, der die Volksrepublik China immer wieder mit Eroberung droht.

Handelskonflikt und Chips-Embargo

Die USA wollen mit mehreren Gesetzen verhindern, dass Hochtechnologie an China geliefert wird – was zu einem erbitterten Handelskonflikt geführt hat. China wiederum versucht, mit Milliardenhilfen die heimische Chipindustrie anzukurbeln und die Technologielücke zu schließen.

Im Mai warnten chinesische Behörden vor dem Einsatz von Bauteilen des amerikanischen Chipherstellers Micron und dadurch entstehenden Sicherheitsrisiken gewarnt. Beobachter sahen darin eine Retourkutsche für die US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie, denen sich jüngst auch Japan angeschlossen hatte.

Warenhandel der USA mit China © US Census Bureau

„Ich gehe nicht davon aus, dass es anlässlich des Besuchs an der Chips-Front große Fortschritte, wie eine Aufhebung der Exportkontrollen, geben wird. Beide Seiten sollten aber darauf hinarbeiten, von weiteren Maßnahmen und Gegenmaßnahmen abzusehen“, sagt Cora Jungbluth, Wirtschaftsexpertin bei der Bertelsmann Stiftung. „Schon jetzt entstehen ökonomische Kosten, nicht nur für China und die USA, sondern auch für die Weltwirtschaft.“

Menschenrechte und Xinjiang

Während sich China eine „Einmischung in interne Angelegenheiten“ verbittet, sprechen die USA immer wieder die systematischen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik an. Muslimische Minderheiten, wie die Uiguren, werden in Xinjiang verfolgt, in Umerziehungslager gesteckt und in Fabriken ausgebeutet.

Aus diesem Grund hat Washington unter anderem einen Importstop für aus in der Region produzierte Güter verhängt. Wollen Unternehmen das Verbot umgehen, müssen sie nachweisen, dass in der Produktion keine Zwangsarbeit involviert war.

„Eine wirklich substantielle Annäherung ist von dem Besuch nicht zu erwarten.“ Björn Alpermann, Professor für Sinologie an der Universität Würzburg

Lieber nicht zu viel erwarten

Ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums betonte, angesichts der angespannten Beziehungen sei Blinkens Besuch keine lange Liste von Ergebnissen zu erwarten: „Wir müssen realistisch sein“, betonte er. Ein „Durchbruch“ sei nicht zu erwarten.

„Folgt man der Parteipresse Pekings, so hat sich dort der Eindruck verfestigt, dass die USA Chinas Entwicklung ‘umfassend behindern und unterdrücken’ wollen“, sagt der Sinologie-Professor Björn Alpermann dem Tagesspiegel. Insofern werde Blinken es schwer haben, seine chinesischen Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass zwischen „Risikominderung“ und „Entkopplung“ mehr als nur ein rhetorischer Unterschied besteht. „Eine wirklich substantielle Annäherung ist von dem Besuch nicht zu erwarten, aber es ist trotzdem wichtig zumindest im direkten Gespräch zu bleiben“, so Alpermann.

Böse Zungen scherzen schon, sie glaubten erst, dass Blinken nach China reise, wenn er in Peking gelandet sei. Denn: Kurz vor seiner Reiseankündigung veröffentlichte das „Wall Street Journal“ einen Bericht über neue Spionageversuche Chinas gegen die USA.

Blinken sagte, China nutze seit geraumer Zeit die den USA nahe gelegene Insel Kuba, um Geheimdienstinformationen zu sammeln. Er reagierte damit auf entsprechende Berichte des „Wall Street Journals“. (Mit dpa)