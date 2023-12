Außenminister Joseph Wu über die Gefahr aus China „Wenn Taiwans Verteidigung scheitert, werden auch andere Länder leiden“

Herr Wu, China bedroht Taiwan regelmäßig mit Militärmanövern. Wie ernst ist die Lage?

Die militärische Bedrohung gegen Taiwan hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Chinesen scheinen für einen möglichen Angriff auf Taiwan zu üben, aber bislang sehen wir noch keine konkreten militärischen Vorbereitungen dafür. Die chinesische Armee orientiert sich zudem an den Theorien alter Militärphilosophen. Hier ist das oberste Prinzip, den Feind ohne den Einsatz von Gewalt zu vernichten. Das ist das, was China im Moment versucht.