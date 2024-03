Bayerische Pandadiplomatie Söders gefährlicher chinapolitischer Revisionismus

Anfang des Monats veröffentlichte die Wochenzeitung „Die Zeit“ ein Porträt über Markus Söder am „toten Punkt“. Er erscheine gelangweilt vom Amt. Schlimmer noch: der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef wirke getrieben vom Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger, in dem er in Sachen schmerzfreiem Populismus seinen Meister gefunden habe.