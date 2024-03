Nach Berichten über den Tod Dutzender Palästinenser bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen hat Frankreich tief betroffen reagiert und Israels Streitkräfte kritisiert.

„Der Beschuss von Zivilisten durch das israelische Militär bei dem Versuch, an Lebensmittel zu gelangen, ist nicht zu rechtfertigen“, hieß es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung des französischen Außenministeriums. Frankreich erwarte, dass das schwerwiegende Vorkommnis vollständig aufgeklärt werde.

„Ein sofortiger und dauerhafter Waffenstillstand ist dringend erforderlich, um humanitäre Hilfslieferungen in großem Umfang zu ermöglichen und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen“, hieß es aus Paris. Dieses Ziel habe für Frankreich Priorität.

Der von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge sollen bei dem Vorfall mehr als hundert Menschen getötet und mehrere Hunderte verletzt worden sein.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verurteilte den Tod Dutzender Menschen in der Stadt Gaza bei der Ankunft von Lebensmittelhilfen als „Blutbad“.

„Ich bin entsetzt über die Nachrichten über ein weiteres Blutbad unter Zivilisten in Gaza, die verzweifelt humanitäre Hilfe brauchen“, schrieb Borrell in der Nacht auf Freitag im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter. „Diese Todesfälle sind absolut inakzeptabel.“ Menschen Lebensmittelhilfen vorzuenthalten sei „eine schwere Verletzung“ des humanitären Völkerrechts, schrieb Borrell weiter. „Ein ungehinderter humanitärer Zugang nach Gaza muss gewährleistet sein.“

Die ägyptische Regierung warf Israel vor, das Feuer auf eine wartende Menge eröffnet zu haben. Auch Saudi-Arabien und Jordanien kritisierten Israel für den Vorfall. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, zahlreiche Anwohner hätten sich um einfahrende Lastwagen mit Hilfsgütern gedrängt, um diese zu plündern. Dutzende wurden demnach etwa durch Rempeleien und Gedränge getötet und verletzt. Den Angaben zufolge wurden zudem auch Menschen von Lastwagen überfahren. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.

Wie die „Times of Israel“ berichtete, sollen gegen vier Uhr morgens etwa 30 Lastwagen mit humanitärer Hilfe an der Küste von Gaza-Stadt eingetroffen sein, um Lebensmittel in den Stadtteil Rimal zu liefern. Daraufhin seien laut der israelischen Armee Tausende auf die Lastwagen zugestürzt und hätten sie zu plündern begonnen. Bewaffnete hätten das Feuer in dem Gebiet eröffnet, als sie die Hilfsgüter plünderten.

Wie Aufnahmen einer Drohne zeigen sollen, die die israelische Armee veröffentlicht habe, sei es dabei zu einer Massenpanik gekommen. Zahlreiche Lkw sollen mit dutzenden Menschen auf ihren Dächern losgefahren sein und Menschen überrollt haben. Hunderte Palästinenser, die sich auf den letzten Lastwagen des Konvois gestürzt hätten, sollen sich daraufhin auf israelische Truppen zubewegt haben, die die Auslieferung überwachen sollten.

Nach Angaben der Armee hätten diese zuerst Warnschüsse abgegeben und nachdem die Massen „zur Gefahr“ wurden, das Feuer eröffnet. Ein Vertreter der israelischen Armee räumte eine „begrenzte“ Zahl von Schüssen durch israelische Soldaten ein, die sich „bedroht“ gefühlt hätten.

Beim von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium war indes die Rede von 104 Toten und Hunderten Verletzten. Der Leiter der Notaufnahme des Al-Schifa-Krankenhauses, Amjad Aliwa, sprach von „mindestens 50 Märtyrern“. Sie seien durch Schüsse auf die Menge getötet worden, als Lastwagen dringend benötigte Lebensmittel in die Stadt gebracht hätten, sagte Aliwa.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden 10 Menschen durch Schüsse getötet, während „die überwiegende Mehrheit der Opfer“ durch die Massenpanik ums Leben kam. Eine konkrete Opferzahl nannte die Armee nicht. (AFP, Tsp, dpa)